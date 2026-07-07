Bintang di posisi Libra... Angka-angka mengecewakan Salah pada malam tersingkirnya Mesir dari Piala Dunia

Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir, menunjukkan performa yang naik-turun dalam pertandingan melawan Argentina, Selasa malam ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir pun tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan dramatis dari juara bertahan Argentina dengan skor 3-2, pada Selasa malam, di Stadion Atalanta, dalam rangka babak 16 besar turnamen tersebut.

Mohamed Salah tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Argentina dan menciptakan gol untuk Zico pada babak kedua, namun gol tersebut dianulir setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR), karena adanya pelanggaran terhadap Marwan Attia di awal serangan.

Salah juga berperan dalam gol kedua Mesir, di mana ia membawa bola dan mengoperkannya kepada Haitham Hassan, yang kemudian meneruskannya kepada Zico, yang melesat seperti panah ke dalam kotak penalti dan mencetak gol ke gawang.

Sepanjang pertandingan, Mohamed Salah terus berusaha melancarkan serangan balik ke gawang Argentina, namun ia menghadapi pengawalan ketat dari barisan pertahanan lawan, serta sesekali menjadi sasaran tindakan kasar untuk menghentikannya.

Namun, situs "SofaScore" mencatat statistik Salah dalam pertandingan hari ini, yang tidak menguntungkan bagi bintang tim Mesir tersebut karena ia tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang, menyentuh bola sebanyak 42 kali namun kehilangan penguasaan bola 12 kali, dan merebut kembali bola sebanyak 4 kali.

Ia juga melakukan umpan akurat sebanyak 19 kali dari 22 percobaan dan satu umpan panjang akurat dari dua percobaan, serta tidak memberikan kontribusi apa pun di lini pertahanan sepanjang pertandingan.