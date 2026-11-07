Bek asal Prancis, Castello Lukeba, pemain Leipzig, menempatkan Barcelona sebagai salah satu tujuan favoritnya, dan menganggap kepindahan ke Blaugrana sebagai salah satu impian terbesarnya pada fase berikutnya dari kariernya, menurut laporan media.

Bek berusia 23 tahun itu bersiap meninggalkan Leipzig pada musim panas mendatang, karena ia menilai sudah tiba waktunya untuk pindah ke salah satu klub besar Eropa, selain ambisinya untuk mendapatkan kesempatan membela timnas utama Prancis.

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Lukeba baru-baru ini memutuskan untuk mengganti agensinya, di mana ia meninggalkan agensi "BS Group International" dan bergabung dengan "Excellence Sport Nation" yang juga mewakili Jules Koundé, pemain Barcelona, dalam langkah yang bertujuan mempercepat kepergiannya dari klub Jerman tersebut, setelah kepindahannya gagal terwujud pada periode bursa transfer musim panas lalu.

Jaringan "Sky Jerman" menyebutkan bahwa klausul penalti dalam kontrak pemain itu akan turun dari 80 menjadi 65 juta euro pada musim panas 2027, yang dapat mempermudah kepergiannya.

Leipzig juga perlu meraih lebih dari 100 juta euro dari hasil penjualan pemain pada musim panas mendatang, dan kebutuhan tersebut bisa meningkat jika mereka gagal lolos ke Liga Champions Eropa, sehingga menjadikan Lukeba salah satu kandidat utama untuk pergi.

Deco sudah bergerak

Surat kabar Catalan "Sport" mengungkapkan bahwa perwakilan baru Lukeba mengadakan pertemuan dengan Deco, direktur olahraga Barcelona, pada akhir Oktober lalu, untuk membahas kemungkinan kepindahan bek Prancis itu ke klub tersebut, serta mengkaji detail finansial dan skema yang memungkinkan untuk merampungkan kesepakatan.

Lukeba mendapat kekaguman dari manajemen olahraga dan pelatih Hansi Flick, berkat kemampuannya sebagai bek kiri, usianya yang muda, dan kepiawaiannya membangun serangan dari belakang, yakni karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Barcelona.

Barça bisa memanfaatkan hubungan baiknya dengan Leipzig, usai transfer Dani Olmo, di mana klub Jerman itu mungkin menyetujui kemudahan dalam metode pembayaran, dengan syarat tercapai kesepakatan finansial yang memuaskan semua pihak.