Gelandang Bayern Munich, Aleksandar Pavlovic, mengakui bahwa meraih Ballon d'Or adalah mimpi yang terus menghantuinya, seraya menyebut bahwa penobatan seorang pemain di posisi yang sama dengannya memberinya harapan.

Pavlovic mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Sport Bild" Jerman: "Menyenangkan rasanya mengetahui bahwa seorang gelandang bertahan (Rodri, pemain Barcelona) bisa memenangkan Ballon d'Or. Saya akan berbohong jika mengatakan bahwa meraih Ballon d'Or suatu hari nanti bukanlah mimpi saya."

Baca juga

Bernabeu bergemuruh: Cemoohan mengejar para pemain Real Madrid saat menghadapi Villarreal

Video: Diomande mencetak gol pertamanya bersama Real Madrid, kartu merah untuk Vinicius setelah gol tersebut

Mengenai kepribadian rekannya, Michael Olise, dia berkata: "Michael sangat berbeda dari gambaran yang dia tampilkan di hadapan publik. Dia orang yang sangat ceria dan ramah, serta sering tertawa bersama kami. Kami sangat akrab, dan dia adalah teman yang baik bagi saya. Saya menikmati waktu bersamanya dan bermain bersamanya di lapangan."

Mengenai persaingan gelar Liga Champions, dia mengatakan: "Setiap tahun, ada beberapa klub besar yang bersaing untuk gelar ini: Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, dan Manchester City. Tapi kami bertekad memenangkan Liga Champions, dan kami akan memberikan segalanya untuk mewujudkannya. Saya benar-benar menantikan pertandingan kami di kandang menghadapi Arsenal."

Terkait polemik yang muncul belakangan ini soal lini tengah Jerman dan Bayern Munich, Pavlovic berkata: "Bagi saya, tidak ada polemik. Joshua Kimmich adalah kapten kami di timnas dan di Bayern. Semua orang tahu betapa pentingnya dia bagi kami."

Dia melanjutkan: "Saya bermain di sisinya di Bayern sejak beberapa tahun lalu, di posisi gelandang bertahan, dan itu sangat menyenangkan. Kami saling melengkapi dengan luar biasa. Tentu saja, segalanya juga berjalan baik dengan Tom (Bischof). Tapi hebat sekali bahwa Jerman memiliki begitu banyak pemain bagus di posisi ini. Karena itu saya pikir polemik ini tidak perlu."



