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PSG diperkirakan kehilangan dua pemain terpentingnya hingga akhir musim. Situasi ini bisa membuat klub Paris itu semakin mencermati bursa transfer musim dingin.

Sesaat sebelumnya, Desire Doue masih merayakan golnya dengan penuh kegembiraan. Gol itu sempat membawa Paris Saint-Germain unggul 2-1 dalam kemenangan 3-2 di markas Nice pada Sabtu petang. Namun, pada menit ke-39 yang nahas, semua itu tak lagi berarti.

Dalam sebuah kejadian yang sangat tidak menguntungkan, lutut Desire Doue terpelintir tanpa kontak dengan pemain lawan dan ia berteriak kesakitan . Rekan-rekan setimnya segera memanggil tim medis. Semua orang langsung menyadari bahwa Doue mengalami cedera serius. Keesokan harinya, pemain berusia 21 tahun itu dan PSG mendapat kepastian yang pahit: Hampir tepat sebulan setelah Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera yang sama pada Oktober , Doue juga mengalami robek ligamen silang lutut .

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"Tetap kuat, Saudaraku," tulis Kvaratskhelia kepada Doue melalui Instagram Story-nya tak lama setelah diagnosis memilukan yang kini menghubungkan kedua bintang itu diumumkan. "Kita akan melewati ini, segera kembali bersama di lapangan, tertawa dan melakukan hal yang paling kita cintai. Kami semua ada di sisimu."

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PSG kehilangan dua pilar dari dua gelar Liga Champions selama berbulan-bulan

Paris diperkirakan tidak dapat mengandalkan dua pilar dari dua musim terakhir yang begitu sukses, sekaligus dua pilar dari dua gelar Liga Champions beruntun, selama sisa musim ini. Hanya untuk Kvaratskhelia masih ada harapan bahwa ia mungkin bisa kembali pada fase akhir musim, menjelang akhir Mei.

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Bagaimanapun, pertanyaannya adalah: Bagaimana PSG merespons absennya dua pemain yang sangat penting bagi pelatih Luis Enrique, dua sosok yang berperan besar dalam kekuatan serangan juara Prancis itu, selama berbulan-bulan? Akankah klub Paris yang dikenal royal dalam berbelanja memanfaatkan bursa transfer musim dingin mendatang untuk kembali memperkuat lini serang?

Pertama-tama, mari lihat opsi yang sudah dimiliki PSG. Dari trio penyerang Paris yang ditakuti, hanya Ousmane Dembele yang masih fit. Namun, pemenang Ballon d'Or 2025 itu kerap diganggu cedera. Belakangan, pahanya kembali bermasalah dan Dembele baru lima kali menjadi starter musim ini.

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Setelah Kvaratskhelia dan Doue absen, semakin penting bagi PSG agar Dembele bisa mengatasi masalah fisiknya. Dari luar, menarik pula untuk melihat bagaimana bertambahnya tanggung jawab akan memengaruhi para pemain serang lainnya.

Apa saja opsi internal PSG?

Sebab, PSG masih memiliki opsi berkualitas tinggi, meskipun perombakan pada musim panas lalu membawa banyak perubahan dalam skuad. Keputusan klub Paris itu melepas Bradley Barcola ke Liverpool tentu kini terasa sangat disayangkan. Pemain timnas Prancis tersebut pasti akan menjadi pilihan utama saat ini, sesuai dengan peran yang ia harapkan jika bertahan di Paris. Namun, karena dalam laga-laga terbesar ia kerap harus berada di belakang Dembele, Doue dan Kvaratskhelia, Barcola mencari tantangan baru di Liverpool.

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Tiga pemain serang lainnya juga meninggalkan ibu kota Prancis pada musim panas lalu: Goncalo Ramos ke Milan, pemain didikan klub Ibrahim Mbaye ke Aston Villa, dan Kang-in Lee ke Atletico Madrid. Secara keseluruhan, PSG menerima hampir 290 juta euro dari kepergian para pemain serang tersebut. Hanya sedikit kurang dari separuh pemasukan itu yang diinvestasikan kembali, dengan sebagian besar dana digunakan untuk mendatangkan pengganti Barcola dan rekan-rekannya.

Untuk posisi di sisi lapangan, PSG mendatangkan dua pemain muda yang tengah berkembang dan memiliki potensi besar: Mika Godts (21), direkrut dari Ajax Amsterdam dengan biaya transfer 45 juta euro, dan Maghnes Akliouche (24), didatangkan dari AS Monaco seharga 50 juta euro. Keduanya sudah menunjukkan kontribusi, tetapi Akliouche tampil lebih meyakinkan.

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Pemain timnas Prancis itu tampaknya lebih mudah beradaptasi dengan skuad bertabur bintang PSG. Ia sudah beberapa kali tampil menonjol, terutama di Liga Champions. Contohnya adalah gol spektakulernya dalam kemenangan 4-2 di markas Manchester City pada Oktober, serta dua assist yang ia catatkan saat PSG menang 6-0 di Villarreal pada awal November.

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Akliouche sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia setidaknya sesekali mampu menggantikan Kvaratskhelia dan Doue dengan baik. Sebaliknya, Godts, yang kerap memukau bersama Ajax, belum sepenuhnya berhasil melangkah dari Eredivisie ke tim yang saat ini mungkin terbaik di dunia. Pemain timnas Belgia itu masih belum benar-benar menyatu dengan PSG. Juara dunia Ferran Torres, yang didatangkan dari Barcelona dengan biaya transfer 48,5 juta euro, juga belum mampu tampil meyakinkan secara konsisten di klub barunya.

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Sementara itu, sejumlah pemain muda bisa berharap mendapat lebih banyak waktu bermain dan kesempatan untuk membuktikan diri. Yang terutama adalah Senny Mayulu (20), yang menarik perhatian lewat empat gol dan dua assist dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Pemain didikan klub lainnya, Quentin Ndjantou (19), juga siap menunggu kesempatan, begitu pula Dro Fernandez yang berusia 18 tahun dan pindah dari Barca ke Paris pada awal tahun.

Apakah PSG mengharapkan sosok seperti Kvaratskhelia?

Meski demikian, sangat mungkin Enrique menginginkan tambahan pemain serang pada Januari di tengah situasi luar biasa akibat rentetan cedera ini. Hampir dua tahun lalu, PSG meraih hasil besar dari transfer musim dingin: Klub Prancis itu mendatangkan Kvaratskhelia dari Napoli ke Paris pada Januari 2025 dengan biaya transfer 80 juta euro. Dalam bulan-bulan berikutnya, pemain asal Georgia tersebut menjadi salah satu bagian penentu keberhasilan klub meraih gelar Liga Champions pertama yang telah lama dinantikan.

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Kvaratskhelia kemungkinan besar tidak bisa membantu PSG dalam upaya meraih trofi Liga Champions ketiga secara beruntun. Mungkinkah peran itu kini diambil pemain istimewa lain yang datang pada pertengahan musim? Junior Kroupi setidaknya kemungkinan akan memiliki harga yang hampir sama dengan Kvaratskhelia.

Pemain asal Prancis milik AFC Bournemouth itu bisa menjadi nama yang paling hangat dibicarakan di PSG sebagai target transfer musim dingin setelah bulan penuh cedera yang dialami klub Paris tersebut. Kroupi menonjol berkat kemampuan menggiring bola dan sentuhan yang luar biasa. Ia juga berbahaya di depan gawang serta sangat cepat. Selain itu, ia serbabisa: Meski biasanya bermain sebagai penyerang tengah di Bournemouth, Kroupi juga bisa bermain di sayap kiri tanpa kesulitan.

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Posisi itulah yang belakangan juga ia mainkan bersama timnas Prancis. Zinedine Zidane memberinya debut saat Prancis kalah 1-3 di Italia pada pertengahan November. Tiga hari kemudian, Kroupi masuk sebagai pemain pengganti dan mendapat waktu bermain hampir setengah jam di sisi kiri dalam kemenangan 2-1 atas Turki. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencetak gol pertamanya bagi timnas.

Haruskah Marco Rose cemas kehilangan Junior Kroupi?

Pemain berusia 20 tahun itu, yang dibina di FC Lorient sebelum pindah ke Bournemouth pada 2025, sangat diminati. Sejumlah klub besar Liga Primer dikabarkan bersaing untuk mendapatkan Kroupi, begitu pula PSG dan Barcelona. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan The Athletic , pemain yang baru bergabung dengan timnas itu lebih condong meninggalkan Inggris, sementara Barca sebenarnya dianggap sebagai tujuan impiannya.

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Namun, masih diragukan apakah klub Catalan yang tengah mengalami masalah keuangan itu mampu membayar biaya transfer Kroupi, yang kontraknya di Bournemouth berlaku hingga 2030. Dengan demikian, PSG memiliki peluang untuk masuk dalam persaingan, terutama jika mereka bergerak pada musim dingin ini.

Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak diinginkan seorang pelatih sukses asal Jerman: Marco Rose, yang bersama Bournemouth baru-baru ini meraih sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi dan naik ke posisi kelima Liga Primer , sangat ingin memberi Kroupi peran yang semakin besar. Pemain Prancis berbakat besar itu melewatkan dua bulan pertama musim ini karena cedera kaki dan sejak akhir Oktober secara bertahap kembali dilibatkan.

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Kroupi bisa menghadirkan dimensi baru bagi permainan tim asuhan Rose yang saat ini sudah sangat sukses. Karena itu, Bournemouth tentu akan sangat kecewa jika PSG benar-benar bergerak setelah kehilangan dua bintangnya.

Kabar baik bagi Bournemouth: Klub Paris itu tentu juga mempertimbangkan sejumlah pemain serang ternama lainnya dan tampaknya mencermati Bundesliga dengan saksama. Surat kabar Spanyol as menyebut Antonio Nusa dari RB Leipzig sebagai salah satu kandidat utama PSG untuk merespons dua cedera robek ligamen silang tersebut. Selain Kroupi dan pemain Norwegia berusia 21 tahun itu, daftar calon pemain incaran klub Paris tersebut tampaknya memuat banyak nama lain. Menurut as, mereka antara lain Gianluca Prestianni (Benfica Lisbon), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), dan bahkan Luis Diaz dari Bayern Munich.