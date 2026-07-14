Bintang Arsenal berangkat ke Turki

Klub Arsenal asal Inggris mengumumkan kepergian salah satu pilar tim, yang berperan besar dalam membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris—gelar yang tak pernah diraih klub tersebut sejak musim 2003–2004.

Arsenal mengonfirmasi kepindahan pemain sayap internasional Belgia, Leandro Trossard, ke klub Turki Besiktas, sekaligus menegaskan bahwa pemain tersebut telah diberi izin untuk terbang ke Istanbul guna menjalani pemeriksaan medis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan transfer tersebut.

Dalam konteks yang sama, klub Besiktas mengumumkan dalam pernyataan resmi mengenai jadwal kedatangan bintang Belgia tersebut; pesawatnya dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Ataturk tepat pukul 19.30 waktu setempat, guna menyelesaikan seluruh prosedur hukum dan menandatangani kontrak bergabungnya dengan tim Turki tersebut.

Kepergian Trossard dari barisan juara Liga Premier Inggris ini terjadi melalui kesepakatan dengan nilai total 17 juta poundsterling, yang terbagi menjadi pembayaran awal sebesar 15,3 juta poundsterling, ditambah 1,7 juta poundsterling dalam bentuk insentif dan bonus masa depan yang terkait dengan performa, menurut "Sky Sports".

Winger asal Belgia ini telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak tergantikan dalam skuad asuhan manajer asal Spanyol, Mikel Arteta, sejak bergabung dengan The Gunners; ia telah tampil dalam 174 pertandingan bersama Arsenal selama tiga setengah tahun, di mana ia berhasil mencetak 36 gol dan menciptakan banyak gol penentu bagi rekan-rekannya.

Trossard memainkan peran sentral dalam mengantarkan The Gunners meraih gelar juara Liga Primer Inggris musim lalu; ia berhasil mencetak 8 gol dan memberikan 11 assist dalam 50 pertandingan yang dilakoninya di berbagai kompetisi, pada musim bersejarah di mana tim ini juga berhasil mencapai posisi runner-up Liga Champions.