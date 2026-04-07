Bintang Al-Hilal asal Arab Saudi diminati di Liga Italia

Juventus berencana merekrut penyerang asal Uruguay, Darwin Núñez, bintang Al-Hilal asal Arab Saudi, selama bursa transfer musim panas mendatang, sebuah langkah menarik yang mencerminkan ambisi klub Italia tersebut untuk memperkuat lini serangnya.



Liga Italia dapat ditonton secara gratis di stc tv bagi pelanggan paket Biti Fiber, Mufotter 4, Max, serta Pro 4 dan 5

Saluran "Sky Sports" Italia mengungkap, hari Selasa ini, bahwa manajemen Juventus telah secara resmi menghubungi pihak Al-Hilal untuk membahas kemungkinan transfer pemain internasional Uruguay tersebut ke Allianz Stadium, markas Si Nyonya Tua di kota Turin.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi mengutip saluran tersebut, bahwa strategi transfer musim panas Juventus akan sangat terkait dengan lolosnya tim ke Liga Champions musim depan, di mana lolosnya tim ini dianggap sebagai faktor penentu dalam pendanaan transfer baru.

Diketahui bahwa Nunez bergabung dengan Al-Hilal dari Liverpool pada Agustus 2025 dengan biaya transfer sebesar 53 juta euro.

Selama masa baktinya bersama tim Saudi tersebut, penyerang asal Uruguay ini telah tampil dalam 24 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak 9 gol dan menciptakan 5 assist.



Al-Hilal telah mencoret Nunez dari daftar pemain lokal Liga Roshen Saudi setelah penutupan bursa transfer musim dingin lalu.