Klub Al Nassr dan Al Ittihad terlibat dalam persaingan baru untuk mendatangkan salah satu bintang klub Italia, Milan, selama periode bursa transfer musim panas ini.

Situs Italia "Calciomercato" menyebutkan bahwa Al Nassr dan Al Ittihad memasukkan gelandang Milan asal Prancis, Youssouf Fofana, ke dalam daftar incaran mereka untuk didatangkan pada periode bursa transfer musim panas ini.

Klub Turki, Besiktas, sempat menjadi yang paling dekat untuk mendatangkan pemain berusia 27 tahun itu dalam beberapa jam terakhir, sebelum kedua klub Arab Saudi tersebut turun tangan.

Di sisi lain, Milan tidak keberatan dengan gagasan melepas Youssouf Fofana, dengan syarat memperoleh nilai finansial yang sesuai, tidak kurang dari 20 juta euro. Angka inilah yang berusaha dinaikkan oleh klub Italia tersebut setelah masuknya kedua klub Arab Saudi.

Al Nassr sedang mencari seorang gelandang bertahan pada periode bursa transfer musim panas ini untuk menutupi kepergian pemain Kroasia, Marcelo Brozovic, seusai berakhirnya musim lalu, dan sudah mendekati kesepakatan untuk merekrut pemain Portugal, Samu Costa, dari Real Mallorca.

Sebaliknya, Al Ittihad tengah mencari pemain di posisi yang sama untuk menutupi kepergian pemain Brasil, Fabinho, seusai berakhirnya musim lalu. Namanya dikaitkan dengan beberapa pemain, yang paling menonjol adalah pemain Maroko, Sofyan Amrabat, pemain Mesir, Marwan Attia, dan pemain Nigeria, Raphael Onyedika.

Fofana dianggap sebagai salah satu elemen istimewa di Milan sejak ia bergabung dengan barisan mereka dari Monaco pada musim panas 2024. Ia tampil bersama klub itu dalam 36 pertandingan pada musim lalu, mencetak dua gol dan menyumbang empat assist.