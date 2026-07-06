Jordan Pickford, kiper tim nasional Inggris, mengawali laga melawan Meksiko dengan pencapaian bersejarah baru, setelah mencatatkan namanya di antara para legenda sepak bola Inggris dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Azteca, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, pada malam yang memiliki arti luar biasa bagi “Tiga Singa” di salah satu stadion sepak bola paling terkenal di dunia.

Menurut situs "Stats Foot" asal Prancis, Pickford telah memainkan pertandingan ke-17-nya bersama timnas Inggris di putaran final Piala Dunia, sehingga menyamai rekor yang dipegang oleh kiper legendaris Peter Shilton, sebagai pemain dengan penampilan terbanyak bersama timnas Inggris dalam sejarah turnamen tersebut.

Prestasi ini menandai tonggak baru dalam karier internasional Bekford yang gemilang, yang telah menjadi salah satu pilar utama timnas Inggris dalam beberapa tahun terakhir, setelah mempertahankan posisinya sebagai kiper utama di lebih dari satu edisi Piala Dunia, serta terus menampilkan performa yang mengesankan di ajang-ajang internasional bergengsi.

Pertandingan antara Inggris dan Meksiko mendapat sorotan besar dari publik dan media, karena diklasifikasikan sebagai salah satu pertandingan terpenting di babak 16 besar, di tengah ambisi besar kedua tim untuk melanjutkan perjalanan menuju babak-babak selanjutnya dan bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia 2026.

Timnas Meksiko telah memastikan tiket ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan meyakinkan atas timnas Ekuador dengan skor 2-0, sehingga akan menghadapi timnas Inggris dalam laga yang dinanti-nantikan di hadapan pendukungnya sendiri di kandang.

Di sisi lain, timnas Inggris lolos ke babak yang sama setelah meraih kemenangan yang tidak mudah atas timnas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1, sehingga mereka melanjutkan perjalanan di turnamen ini dengan percaya diri, dan akan menghadapi ujian berat melawan timnas Meksiko, dalam pertandingan di mana masing-masing tim berupaya merebut tiket lolos ke perempat final.