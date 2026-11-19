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Vincent Kompany, pelatih kepala Bayern Munich asal Belgia, kembali memantau latihan raksasa Bavaria setelah absen selama jeda internasional terakhir karena gangguan kesehatan. Ia pun siap kembali memimpin tim dari bangku cadangan saat menghadapi Koln, yang dijadwalkan berlangsung besok, Jumat, dalam lanjutan Bundesliga.

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Kompany berbicara kepada media untuk pertama kalinya sejak mengalami kolaps pada Oktober lalu, dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kamis, seraya mengungkap detail kondisi kesehatannya dan periode ketika ia menjauh dari tim .

Berbicara tentang beberapa pekan terakhir, seperti dikutip situs "Bulinews", Kompany mengatakan: "Saya berterima kasih atas dukungan yang saya terima. Itu adalah masa yang sangat sulit dan merupakan pengalaman baru bagi saya. Melihat kembali apa yang terjadi sekarang, saya rasa semuanya berjalan dengan cara terbaik. Saya langsung mendapat dukungan dari klub dan para dokter, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka."

Ia menambahkan: "Anda berusaha dengan cepat memulihkan ketenangan pikiran, lalu menunggu hasil pemeriksaan keluar. Prosesnya positif, semua tes memberikan hasil yang menenangkan. Saya harus menegaskan bahwa kondisi kesehatan saya sangat baik. Saya telah menjalani banyak pemeriksaan, dan semua hasilnya normal."

Ia melanjutkan: "Selama masa tenang itu, Anda juga mencoba belajar dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Saya juga merasa menarik ketika mengikuti tim dari sudut pandang yang berbeda dan melihat cara para pemain serta staf pelatih bekerja. Sekarang saya merasa dalam kondisi sangat baik dan senang bisa kembali ke tim."

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Pelatih Bayern Munich itu menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mengalami sejumlah masalah kesehatan sebelum laga melawan Arsenal di Liga Champions pada 21 Oktober lalu, tetapi tetap memutuskan untuk memimpin tim dari bangku cadangan, sebelum akhirnya kolaps di lapangan latihan beberapa hari kemudian.

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"Saat kami bermain melawan Arsenal, saya sudah terbuka soal apa yang terjadi. Saya memang sedang sakit, dan mungkin saya tidak cukup mendengarkan tubuh saya. Semua yang terjadi setelahnya adalah akibat dari hal itu. Saya tidak ingin mengecilkan seriusnya apa yang saya alami, karena itu jelas mengejutkan, tetapi hal itu terjadi karena saya terus bekerja padahal saya benar-benar membutuhkan istirahat," kata Kompany.

Pelatih berusia 40 tahun itu menambahkan: "Sekarang saya merasa baik-baik saja, tetapi saya telah menjalani proses perawatan dan pemulihan yang panjang sejak saat itu."

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Kompany juga menyampaikan terima kasih kepada anggota staf pelatihnya, terutama asisten pelatih Aaron Danks, yang mengambil alih tugas memimpin tim selama lima pertandingan saat pelatih asal Belgia itu absen .

"Saya berharap semuanya bisa kembali normal secepat mungkin. Saya sangat berterima kasih atas respons klub dan seluruh anggota tim medis, yang mendampingi saya siang dan malam serta berupaya keras merawat saya," ujarnya.

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Ia melanjutkan: "Saya juga ingin berterima kasih kepada staf pelatih saya, yang terus bekerja dan memastikan kami bisa menimba kekuatan dari momen ini, ketika kami menunjukkan ketangguhan kami. Saya sangat menikmati laga melawan Atletico Madrid, dan itu menjadi salah satu momen terbaik dalam karier kepelatihan saya, meski saya tidak hadir di sana."

Ia menambahkan: "Kami akan membawa pengalaman ini bersama kami, dan itu akan memberi kami kekuatan di masa depan. Kami datang ke sana tanpa rasa takut, dan tim yang kami lihat di lapangan adalah Bayern Munich yang sesungguhnya. Besok kami akan terus bekerja."

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Soal pelajaran yang ia petik dari pengalaman ini, Kompany menegaskan bahwa ia lebih memilih fokus ke masa depan. Menurutnya, ketiadaan informasi lengkap mengenai kondisi kesehatan memang bisa memicu kekhawatiran, tetapi ia melihat apa yang terjadi dapat menjadi kesempatan untuk belajar.

"Saya ingin melihat ke depan, dan tentu saya memahami munculnya pertanyaan-pertanyaan ini. Faktanya, orang selalu merasa sangat cemas ketika tidak memiliki semua informasi. Kami tidak menelan satu kekalahan pun, dan saya baru saja mendapatkan liburan terpanjang dalam hidup saya," katanya.

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Ia menutup: "Sebagai pelatih, saya tidak bisa mengatakan bahwa tekanan yang saya hadapi sekarang lebih besar dibanding yang kami hadapi bersama Burnley di divisi kedua. Hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, dan kita bisa belajar darinya. Saya sudah mengatakan setelah laga melawan Arsenal bahwa saya tidak memberi diri saya istirahat yang saya butuhkan."

Sebagai informasi, Bayern Munich memuncaki klasemen Bundesliga dengan 21 poin, unggul selisih gol atas Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua. Raksasa Bavaria itu juga menempati peringkat ke-13 fase liga Liga Champions dengan koleksi 8 poin.