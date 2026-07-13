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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bertepatan dengan Piala Dunia... Sanksi Berat bagi Federasi Sepak Bola Meksiko

Mexico vs England
Mexico
England
World Cup
Meksiko
Inggris

Meksiko tersingkir dari Piala Dunia di babak perdelapan final

Federasi Sepak Bola Meksiko dijatuhi sanksi berat, bertepatan dengan partisipasinya dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada.

Situs "Foot Mercato" melaporkan bahwa Sekretariat Pemberantasan Korupsi dan Tata Kelola yang Baik di Meksiko telah menjatuhkan denda sebesar 42,8 juta peso (setara dengan 2 juta dan 141.926 euro) kepada Federasi Sepak Bola Meksiko karena melanggar aturan perlindungan data pribadi dalam sistem identitas suporter.

 Pihak berwenang menuduh federasi tersebut lalai dalam memberi tahu para penggemar secara tepat bahwa data biometrik mereka, termasuk foto, dianggap sebagai informasi pribadi yang sensitif.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Federasi Sepak Bola Meksiko juga tidak memperoleh persetujuan tertulis yang tegas sebagaimana diwajibkan untuk memproses data sensitif tersebut.

Federasi tersebut hanya menyediakan kotak centang di situs webnya, tanpa mekanisme verifikasi yang andal untuk membuktikan persetujuan pengguna. Pihak berwenang meyakini bahwa praktik ini melanggar undang-undang perlindungan data pribadi Meksiko.

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Timnas Meksiko tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar, setelah kalah tipis dengan skor 3-2 dari timnas Inggris.

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