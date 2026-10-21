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하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images
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Bertahun-tahun menyerangnya: Tebas Mendadak Ubah Sikapnya 180 Derajat soal Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
LaLiga
Prancis
Spanyol

Dia mengakui adanya kemajuan besar dalam manajemen klub

Javier Tebas, presiden La Liga, membuat pernyataan mengejutkan tentang klub Paris Saint-Germain, yang selama ini menjadi sasaran tetap kritik pejabat Spanyol tersebut.    

Setelah bertahun-tahun mengkritik Paris Saint-Germain dan model ekonominya, presiden La Liga kali ini justru memuji klub ibu kota Prancis itu.

Saat berada di Monako untuk menghadiri pameran "Sportel", sebuah acara yang didedikasikan untuk industri olahraga, surat kabar "L'Équipe" bertanya kepadanya tentang perkembangan Paris Saint-Germain, yang selama ini ia kritik soal pengeluaran serta model ekonomi dan manajerialnya.

 Tebas mengakui adanya kemajuan besar dalam pengelolaan klub ibu kota Prancis itu, di mana ia menyatakan: "Pendapatan dan pengeluaran mereka kini jauh lebih seimbang, sesuatu yang sebelumnya tidak demikian".

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Ia melanjutkan: "Mereka akhirnya berada di jalur yang benar, jalur yang selama ini kami harapkan".

Ini merupakan pernyataan yang mengejutkan dari seorang pria yang selama ini mengkritik keras investasi para pemilik asal Qatar.

Meski demikian, Javier Tebas tidak memberikan kebebasan mutlak kepada klub ibu kota Prancis itu. Sembari menyambut baik perkembangan ini, presiden La Liga berharap klub Prancis tersebut mempertahankan disiplin baru ini dalam jangka panjang, dengan menambahkan: "Saya berharap Paris Saint-Germain terus menempuh jalan ini tanpa situasinya memburuk lagi".

 Pernyataan ini menjadi titik balik dalam hubungan antara presiden La Liga dan juara Prancis tersebut, yang selama ini menjadi sasaran kritiknya terkait kepatuhannya terhadap aturan ekonomi sepak bola Eropa.

 Setelah menerima kritik pedas atas modelnya yang tidak seimbang, Paris Saint-Germain tampaknya akhirnya memenuhi tuntutan presiden La Liga.

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