Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Didukung oleh

Bersiap menghadapi era pasca-Luka Modric! AC Milan kembali memasukkan gelandang Stuttgart Angelo Stiller ke dalam radar transfernya setelah kedatangan Krosche

Ikuti GOAL di Google

AC Milan meningkatkan upaya untuk mendapatkan pengganti jangka panjang Luka Modric, dengan pemain andalan Stuttgart, Angelo Stiller, muncul sebagai target utama. Milan ingin memperkuat lini tengah dan memandang pemain timnas Jerman itu sebagai sosok ideal untuk memimpin generasi berikutnya.

Iklan

Mencari maestro berikutnya untuk AC Milan

Meski usianya terus bertambah, Modric tetap menunjukkan performa prima di San Siro. Pemain veteran Kroasia itu menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas dan terus tampil di level tinggi, sehingga masih layak mendapat tempat di starting XI. Modric sendiri tetap optimistis soal masa depannya. Ia menyatakan bahwa selama kondisinya masih seperti sekarang, tidak ada alasan untuk pensiun. Namun, jajaran petinggi AC Milan sangat menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi hari ketika playmaker legendaris itu akhirnya gantung sepatu. Karena itu, pencarian penerus dengan gaya bermain serupa, yang mampu mengatur permainan dari lini tengah, semakin digencarkan.

Klub sebelumnya mempertimbangkan Ardon Jashari sebagai salah satu solusi potensial. Namun, performa terkininya dan karakteristik taktisnya membuat tim pemandu bakat menjajaki opsi lain. Kabarnya, pencarian itu meluas hingga mencakup Yasin Ayari dari Brighton dan gelandang Bournemouth Alex Scott, tetapi kini satu nama yang sudah tidak asing kembali naik ke urutan teratas daftar incaran. Dengan Markus Krosche yang akan segera datang sebagai kepala urusan sepakbola yang baru, Milan diperkirakan akan lebih berfokus pada pasar Jerman. Krosche memiliki pengetahuan luas tentang pasar tersebut serta rekam jejak dalam mengidentifikasi talenta elite untuk sepakbola modern.

Stiller kembali menjadi sorotan bursa transfer

Nama Stiller tentu tidak asing bagi mereka yang mengikuti aktivitas transfer Milan, karena ia pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Italia menjelang akhir 2024. Pemain berusia 25 tahun itu tampil mengesankan di Bundesliga dan dikenal karena kemampuannya mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam serta mengalirkan bola dengan akurat menggunakan kaki kiri. Kemampuannya mengendalikan tempo pertandingan mencerminkan kualitas yang dihargai Milan dari Modric, sehingga ia cocok untuk mengisi peran tersebut.

Aspek finansial dari potensi transfer ini mulai terlihat jelas, dengan sang pemain saat ini terikat klausul pelepasan bernilai tetap. Namun, ada dugaan Stuttgart mungkin harus bernegosiasi jika sang pemain menyatakan keinginannya pindah ke klub bersejarah seperti Milan. Menurut laporan terbaru dari SempreMilan, kontrak Stiller memuat klausul pelepasan senilai €40 juta dan sejumlah klub besar terus memantaunya. Nilai tersebut merupakan investasi besar, tetapi manajemen AC Milan mungkin menganggapnya perlu demi memastikan transisi yang mulus pada era setelah Modric.

Iklan
Iklan

Persaingan dan fleksibilitas taktis

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27Getty Images

Milan bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Stiller. Penampilannya juga menarik perhatian sejumlah klub papan atas Liga Primer yang mencari pemain dengan kemampuan khusus dalam bertahan. Beberapa analis bahkan membandingkan pengaruhnya dengan mantan bintang Liverpool Fabinho, dan menilai Angelo Stiller bisa menjadi sosok seperti Fabinho bagi Liverpool jika klub itu kembali mengejarnya.

Topik Terkait

Kecerdasan taktisnya memungkinkan ia tampil efektif sebagai satu-satunya gelandang bertahan maupun sebagai bagian dari duet gelandang bertahan. Fleksibilitas semacam ini dihargai staf pelatih Milan dalam membangun skuad yang kompetitif untuk kompetisi domestik dan Eropa.

Meski upaya transfer ini masih berada pada tahap awal, terutama karena Krosche belum resmi mengemban peran barunya di klub, persiapan menuju musim panas yang sibuk jelas mulai dilakukan. Profil gelandang Jerman itu sangat sesuai dengan strategi rekrutmen berbasis data yang diterapkan Milan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada pemain yang memiliki potensi teknik tinggi dan ruang untuk terus berkembang.

Iklan

Seiring berjalannya musim, penampilan Stiller di Jerman akan diamati secara saksama oleh pemandu bakat Milan, yang memandangnya sebagai kepingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dominasi lini tengah klub selama bertahun-tahun mendatang.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

Lihat Profil Penulis