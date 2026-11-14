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AC Milan meningkatkan upaya untuk mendapatkan pengganti jangka panjang Luka Modric, dengan pemain andalan Stuttgart, Angelo Stiller, muncul sebagai target utama. Milan ingin memperkuat lini tengah dan memandang pemain timnas Jerman itu sebagai sosok ideal untuk memimpin generasi berikutnya.

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Mencari maestro berikutnya untuk AC Milan

Meski usianya terus bertambah, Modric tetap menunjukkan performa prima di San Siro. Pemain veteran Kroasia itu menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas dan terus tampil di level tinggi, sehingga masih layak mendapat tempat di starting XI. Modric sendiri tetap optimistis soal masa depannya. Ia menyatakan bahwa selama kondisinya masih seperti sekarang, tidak ada alasan untuk pensiun. Namun, jajaran petinggi AC Milan sangat menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi hari ketika playmaker legendaris itu akhirnya gantung sepatu. Karena itu, pencarian penerus dengan gaya bermain serupa, yang mampu mengatur permainan dari lini tengah, semakin digencarkan.

Klub sebelumnya mempertimbangkan Ardon Jashari sebagai salah satu solusi potensial. Namun, performa terkininya dan karakteristik taktisnya membuat tim pemandu bakat menjajaki opsi lain. Kabarnya, pencarian itu meluas hingga mencakup Yasin Ayari dari Brighton dan gelandang Bournemouth Alex Scott, tetapi kini satu nama yang sudah tidak asing kembali naik ke urutan teratas daftar incaran. Dengan Markus Krosche yang akan segera datang sebagai kepala urusan sepakbola yang baru, Milan diperkirakan akan lebih berfokus pada pasar Jerman. Krosche memiliki pengetahuan luas tentang pasar tersebut serta rekam jejak dalam mengidentifikasi talenta elite untuk sepakbola modern.

Stiller kembali menjadi sorotan bursa transfer

Nama Stiller tentu tidak asing bagi mereka yang mengikuti aktivitas transfer Milan, karena ia pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Italia menjelang akhir 2024. Pemain berusia 25 tahun itu tampil mengesankan di Bundesliga dan dikenal karena kemampuannya mengatur permainan dari posisi yang lebih dalam serta mengalirkan bola dengan akurat menggunakan kaki kiri. Kemampuannya mengendalikan tempo pertandingan mencerminkan kualitas yang dihargai Milan dari Modric, sehingga ia cocok untuk mengisi peran tersebut.

Aspek finansial dari potensi transfer ini mulai terlihat jelas, dengan sang pemain saat ini terikat klausul pelepasan bernilai tetap. Namun, ada dugaan Stuttgart mungkin harus bernegosiasi jika sang pemain menyatakan keinginannya pindah ke klub bersejarah seperti Milan. Menurut laporan terbaru dari SempreMilan, kontrak Stiller memuat klausul pelepasan senilai €40 juta dan sejumlah klub besar terus memantaunya. Nilai tersebut merupakan investasi besar, tetapi manajemen AC Milan mungkin menganggapnya perlu demi memastikan transisi yang mulus pada era setelah Modric.

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Persaingan dan fleksibilitas taktis

Getty Images

Milan bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Stiller. Penampilannya juga menarik perhatian sejumlah klub papan atas Liga Primer yang mencari pemain dengan kemampuan khusus dalam bertahan. Beberapa analis bahkan membandingkan pengaruhnya dengan mantan bintang Liverpool Fabinho, dan menilai Angelo Stiller bisa menjadi sosok seperti Fabinho bagi Liverpool jika klub itu kembali mengejarnya.

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Kecerdasan taktisnya memungkinkan ia tampil efektif sebagai satu-satunya gelandang bertahan maupun sebagai bagian dari duet gelandang bertahan. Fleksibilitas semacam ini dihargai staf pelatih Milan dalam membangun skuad yang kompetitif untuk kompetisi domestik dan Eropa.

Meski upaya transfer ini masih berada pada tahap awal, terutama karena Krosche belum resmi mengemban peran barunya di klub, persiapan menuju musim panas yang sibuk jelas mulai dilakukan. Profil gelandang Jerman itu sangat sesuai dengan strategi rekrutmen berbasis data yang diterapkan Milan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada pemain yang memiliki potensi teknik tinggi dan ruang untuk terus berkembang.

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Seiring berjalannya musim, penampilan Stiller di Jerman akan diamati secara saksama oleh pemandu bakat Milan, yang memandangnya sebagai kepingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dominasi lini tengah klub selama bertahun-tahun mendatang.