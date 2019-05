Bernardo Silva Mentahkan Rumor Barcelona

Sang gelandang asal Portugal menjadi pemain kunci The Citizens musim ini dan menampilkan performa impresif.

Bernardo Silva mementahkan rumor yang menyebutkan dirinya bakal meninggalkan untuk pada musim panas mendatang.

Gelandang serang tersebut telah menjadi salah satu pemain terpenting di skuat The Citizens sepanjang musim 2018/19, mengemas 13 gol dan 12 assist di semua kompetisi.

Sang pemain berusia 24 tahun juga masuk dalam nominasi PFA Player of the Year dan juga mendapat tempat dalam susunan pemain PFA Team of the Year musim ini.

Peningkatan performanya menarik perhatian beberapa klub Eropa lainnya terutama Barcelona. Hanya saja, Bernardo menekankan masih bahagia merumput di Etihad Stadium.

"Saya tidak memikirkan tentang hal tersebut [rumor transfer]," tegas Bernardo kepada Record.

"Saya baru memperbarui kontrak di Manchester City dan setelah musim ini saya masih punya tiga tahun lainnya dalam kontrak. Saya sangat senang berada di Manchester."

Bernardo bergabung dengan City pada musim panas 2017 dan sejak saat itu telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan di semua kompetisi.