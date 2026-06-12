Bernardo Silva membatalkan kesepakatan rahasia untuk bergabung dengan Real Madrid

Gelandang Manchester City asal Portugal, Bernardo Silva, terpaksa membatalkan kesepakatan rahasia untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini.

Sumber-sumber mengungkapkan kepada surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" bahwa Silva hampir menandatangani kontrak resmi dengan Atlético Madrid, di mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan penuh mengenai syarat-syarat kontrak.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani kontrak resmi pada Kamis pagi lalu, yang merupakan satu-satunya waktu yang diberikan tim nasional Portugal sebagai libur bagi bintang Manchester City tersebut.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Silva memutuskan untuk menunda dan membatalkan kesepakatan finalnya dengan manajemen Los Rojiblancos, setelah menerima tawaran dari Real Madrid pada saat-saat terakhir sebelum penandatanganan.

Disebutkan bahwa pemain Portugal itu lebih memilih untuk bekerja sama dengan sesama warga negaranya, José Mourinho, di Real Madrid daripada menandatangani kontrak dengan Atlético.

Silva juga dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, namun kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan akhir.