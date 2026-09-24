Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-NED-GERAFP
Diterjemahkan oleh

Berkat Xavi, dua bintang Liga Roshn mengukir sejarah baru di timnas Belanda

Netherlands vs Germany
Netherlands
Germany
UEFA Nations League A
Saudi Pro League
C. Summerville
T. Reijnders
Al Hilal
Al Qadsiah
X. Hernandez
Belanda
Jerman
Arab Saudi
Spanyol

Liga Arab Saudi tampil perkasa

Dua bintang Liga Roshan Arab Saudi mengukir sejarah baru bersama timnas Belanda, setelah tampil sebagai pemain inti dalam pertandingan melawan Jerman di ajang UEFA Nations League 2027.

Timnas Belanda bertemu dengan Jerman, hari Kamis ini, pada laga pertama Grup B ajang UEFA Nations League.

Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, direktur teknik baru timnas Belanda, memulai eranya bersama Belanda dengan susunan pemain yang bersejarah, yang menampilkan kehadiran dua pemain yang berkiprah di liga non-Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah, menurut jaringan statistik Opta.

Kedua pemain tersebut adalah Crysencio Summerville, sayap Al Hilal, dan Tijjani Reijnders, gelandang Al Qadsiah, di mana keduanya bergabung dengan Liga Arab Saudi pada musim panas lalu, masing-masing dari West Ham United dan Manchester City.

Ronald Koeman, mantan direktur teknik timnas Belanda, menolak memanggil para pemain yang bermain di Liga Arab Saudi, dan ia menyatakan hal itu secara terang-terangan saat Steven Bergwijn tampil gemilang bersama klub Al Ittihad.

Xavi menghapus aturan tersebut pada eranya yang baru, di mana ia menegaskan dalam pernyataan pers baru-baru ini akan kekuatan Liga Arab Saudi, dan tidak keberatannya untuk memanggil pemain mana pun yang bermain di sana, selama tampil dengan baik.


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google