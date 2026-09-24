Dua bintang Liga Roshan Arab Saudi mengukir sejarah baru bersama timnas Belanda, setelah tampil sebagai pemain inti dalam pertandingan melawan Jerman di ajang UEFA Nations League 2027.

Timnas Belanda bertemu dengan Jerman, hari Kamis ini, pada laga pertama Grup B ajang UEFA Nations League.

Pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, direktur teknik baru timnas Belanda, memulai eranya bersama Belanda dengan susunan pemain yang bersejarah, yang menampilkan kehadiran dua pemain yang berkiprah di liga non-Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah, menurut jaringan statistik Opta.

Kedua pemain tersebut adalah Crysencio Summerville, sayap Al Hilal, dan Tijjani Reijnders, gelandang Al Qadsiah, di mana keduanya bergabung dengan Liga Arab Saudi pada musim panas lalu, masing-masing dari West Ham United dan Manchester City.

Ronald Koeman, mantan direktur teknik timnas Belanda, menolak memanggil para pemain yang bermain di Liga Arab Saudi, dan ia menyatakan hal itu secara terang-terangan saat Steven Bergwijn tampil gemilang bersama klub Al Ittihad.

Xavi menghapus aturan tersebut pada eranya yang baru, di mana ia menegaskan dalam pernyataan pers baru-baru ini akan kekuatan Liga Arab Saudi, dan tidak keberatannya untuk memanggil pemain mana pun yang bermain di sana, selama tampil dengan baik.



