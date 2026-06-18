Berkat gol penentu dari pemain wanita... Afrika Selatan lolos dari jebakan Ceko

Tim nasional Afrika Selatan berhasil meraih hasil imbang yang menegangkan melawan Ceko dengan skor 1-1 pada Kamis malam ini, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, di Atlanta Stadium, Georgia, Amerika Serikat.

Timnas Ceko tidak menunggu lama dan membuka skor pada menit keenam melalui Michal Sadilik.

Tim Pafana Pafana nyaris menyamakan kedudukan sebelum akhir babak pertama melalui tendangan Thabelo Maseko.

Ada peluang berbahaya bagi Ceko untuk menggandakan keunggulan pada menit ke-47 melalui tendangan Lukas Serv, namun kiper Ronwen Williams berhasil menepis bola ke tendangan sudut.

Timnas Afrika Selatan mendapatkan tendangan penalti, yang dieksekusi dengan sukses oleh Tebohu Mokwena pada menit ke-83, sehingga Bafana Bafana berhasil menyamakan kedudukan.

Kedua tim saling melancarkan serangan hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan dengan skor imbang 1-1.

Timnas Ceko meraih satu poin pertamanya di Piala Dunia 2026, begitu pula dengan Afrika Selatan, setelah kedua tim mengalami kekalahan pada putaran pertama.

Timnas Ceko kalah 1-2 dalam pertandingan pertamanya melawan Korea Selatan, sementara timnas Afrika Selatan kalah 0-2 dari Meksiko.

Pertandingan ini dipimpin oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, yang menjadi wasit wanita pertama yang memimpin pertandingan di putaran final Piala Dunia 2026.

Warga Prancis, Stéphanie Frappart, merupakan wasit pertama yang memimpin pertandingan di Piala Dunia Pria, yaitu pada Piala Dunia 2022, saat ia memimpin pertandingan antara Jerman dan Kosta Rika.