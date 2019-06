Berita Transfer - Adrien Rabiot Akan Terima Pemasukan €10 Juta Per Tahun Di Manchester United

Manchester United melangkah lebih serius lagi dalam usaha mereka mendapatkan tanda tangan Adrien Rabiot.

Gelandang Adrien Rabiot dikabarkan telah mendapatkan penawaran menggiurkan dari manajemen .

Menurut laporan di Prancis, The Red Devils siap menggaji sang pemain mencapai £170 ribu per pekan agar dia mau merapat ke Old Trafford.

United memang menjadi klub yang paling serius menginginkan tanda tangan gelandang terpinggirkan PSG itu. Tetapi, beberapa klub ambisius Eropa seperti , Hotspur serta juga mengamati perkembangannya.

Pemain berbakat Prancis tersebut sudah lama ingin meninggalkan klub ibu kota, tetapi momentumnya selalu tidak tepat. Kini dengan masuknya tawaran besar dari United jadi kesempatan emas bagi Rabiot untuk berpaling klub.

Bila Rabiot mendapatkan pemasukan £170 ribu setiap minggunya, bisa dipastian dia akan menerima pendapatan tahunan mencapai €10 juta.