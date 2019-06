Kinsey Wolanski sempat jadi sensasi di internet menyusul aksinya sebagai penyusup di final Liga Champions, Sabtu (1/6). Namun, belakangan diketahui bahwa akun media sosial milik model majalah dewasa ini mendadak hilang.

Padahal, akun Instagram milik Wolanski (@kinsey_sue) berhasil mengumpulkan jutaan pengikut (followers). Dari yang tadinya memiliki sekitar 300 ribu pengikut sebelum final, melonjak tajam menjadi 2,5 juta hanya dalam waktu kurang dari 18 jam!

Tak hanya di Instagram, akun Twitter milik Wolanski juga ikut raib. Belum diketahui penyebab pasti hilangnya akun media sosial milik wanita asal Rusia ini. Dugaan sementara, akun dihapus karena melanggar kebijakan Instagram akibat derasnya traffic.

UPDATE: @Kinsey_Sue on Instagram has been suspended after gaining 2.2million followers in 18 hours. pic.twitter.com/5ZYFpjd4AG