Berita Terkini dari Arab Saudi dan Inggris... Perkembangan Tak Terduga dalam Karier Dembélé

Di Paris Saint-Germain, situasi Ousmane Dembélé tidak berjalan seperti proses perpanjangan kontrak pemain lainnya. Meskipun kontraknya berlaku hingga tahun 2028 dan ia menerima gaji tertinggi di tim, yang diperkirakan mencapai 1,5 juta euro per bulan, masa depan penyerang Prancis ini masih belum jelas.

Situs "Foot Mercato" melaporkan: "Pada Desember lalu, sang pemain menolak tawaran dari klub ibu kota, dengan meminta gaji yang lebih tinggi. Sejak saat itu, pemenang Ballon d'Or 2025 ini berada dalam situasi yang tidak stabil, meskipun ia menyatakan: 'Tidak ada alasan yang menghalangi saya untuk memperpanjang kontrak saya dengan Paris Saint-Germain'."

Menurut surat kabar "L'Équipe", perpanjangan kontrak pemain bernomor punggung 10 bukanlah prioritas utama manajemen klub Paris saat ini, karena mereka lebih memilih untuk menjamin masa depan talenta muda seperti Sini Mayolo dan Bradley Barcola.

Di internal klub, pesannya jelas: semuanya soal waktu. Meskipun ada pembicaraan rutin dalam beberapa bulan terakhir, tidak diharapkan ada kemajuan nyata sebelum akhir musim, dan performa Paris Saint-Germain di Liga Champions juga bisa menjadi faktor penentu.

Meskipun kemenangannya dalam Ballon d'Or telah meningkatkan statusnya, beberapa keraguan masih ada karena cedera yang dialaminya pada paruh pertama musim ini.

Sejak Januari, performanya telah kembali seperti yang diharapkan, namun aspek finansial tetap menjadi isu sensitif.

Presiden Nasser Al-Khelaifi kembali menegaskan adanya batasan gaji, dengan menekankan bahwa "kepentingan tim dan klub adalah yang terpenting".

Peraturan Financial Fair Play memberlakukan batasan yang dapat mempersulit negosiasi, dan jika negosiasi gagal, ada beberapa opsi yang tersedia.

Inggris dan Arab Saudi memantau situasi ini dengan cermat, meskipun belum ada tawaran resmi yang diajukan hingga saat ini, meskipun telah terjadi komunikasi awal.

Sementara itu, Dembélé lebih memilih menunggu hingga akhir musim dan Piala Dunia sebelum mengambil keputusan.

