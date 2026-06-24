Berita mengejutkan... Real Madrid: Atlético akan menjual Álvarez kepada kami

Jurnalis ternama asal Spanyol, Josep Pedrol, mengungkap kejutan besar terkait masa depan pemain Argentina, Julián Álvarez.

Pedrol mengungkapkan sebuah pesan yang diterimanya dari dalam Real Madrid, yang menegaskan keyakinan klub tersebut akan kemampuannya untuk menyelesaikan salah satu transfer paling kontroversial di dunia sepak bola Spanyol.

Pedrol mengatakan, dalam pernyataan yang diunggah oleh akun resmi program "El Chiringuito" di platform X, bahwa sumber-sumber di dalam Real Madrid memberitahunya secara langsung: "Atlético Madrid akan menjual Julián Álvarez kepada kami."

Pernyataan ini muncul pada saat Barcelona dianggap sebagai kandidat terkuat untuk merekrut penyerang Atlético Madrid tersebut, terutama setelah banyaknya laporan yang menyebutkan keinginan sang pemain untuk pindah ke klub Catalan itu, bahkan sampai pada titik di mana Atlético Madrid mengancam akan mengajukan keluhan ke FIFA terhadap Barcelona terkait negosiasi yang diduga dilakukan dengan sang pemain saat ia masih terikat kontrak dengan klub Madrid tersebut.

Hal ini semakin mengejutkan karena Atlético Madrid sebenarnya telah menolak tawaran resmi dari Real Madrid senilai 150 juta euro dalam beberapa pekan terakhir, dengan tetap berpegang pada klausul penalti yang sangat besar dalam kontrak pemain tersebut, yaitu sebesar 500 juta euro.

Kasus Alvarez dalam beberapa hari terakhir ini telah menjadi salah satu topik terpanas di bursa transfer.

Pertanyaan yang kini menjadi sorotan di Spanyol adalah: Apakah Barcelona berhasil merebut pemain yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penerus ideal lini serangnya, ataukah Real Madrid sebenarnya memiliki faktor tersembunyi yang akan menentukan kesepakatan ini?

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