Berita mengejutkan bagi Neymar dan Brasil menjelang Piala Dunia

Neymar mengalami cedera otot yang membuatnya harus absen selama dua hingga tiga minggu, demikian dilaporkan jurnalis Fabrizio Romano pada Kamis.

Pemain bintang berusia 34 tahun dari timnas Brasil dan Santos ini harus melewatkan pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia.

Pertandingan pembuka melawan Maroko pun terancam, tambah Romano. Ini akan menjadi perlombaan melawan waktu bagi Neymar.

Brasil masih akan memainkan dua pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia, melawan Panama dan Mesir. Pertandingan-pertandingan ini, yang seharusnya bisa dimanfaatkan Neymar untuk menguji kebugarannya, kini datang terlalu dini.

Selanjutnya, Brasil akan bermain di Grup C melawan Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Singa Atlas mungkin tidak perlu memperhitungkan Neymar.

Neymar untuk saat ini menargetkan pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia, pada 20 dan 25 Juni. Kemunduran tambahan bisa menjadi fatal bagi bintang dunia ini.