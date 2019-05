Berita Manchester City - Pulang Pawai Juara, Pep Guardiola 'Nebeng' Fans

Mimpi apa fans satu ini semalam, tiba-tiba mobilnya ditumpangi sosok yang sangat diidolainya, Pep Guardiola!

Mark Hilton, fan berat The Citizens, sangat beruntung di hari itu, karena sang manajer nebeng di dalam mobilnya untuk kembali ke hotel tim. Guardiola sama sekali tak memperlihatkan ekspresi jaim dengan menumpangi mobil seorang fans City.

Kenapa bisa demikian?

Bermula dari parade gelar treble City dengan bus terbuka. Pawai tersebut berakhir di depan katedral yang di sekitarnya telah menjadi lautan biru alias disesaki fans City.

Setelah serangkaian acara selesai, para pemain dan manajer tampak kesulitan untuk keluar dari kerumunan. Mereka semua hanya menunggu di belakang katedral sembari menikmati minuman.

Muncullah mobil Hilton yang akan meninggalkan area acara. Seorang security lalu menghampirinya dan memintanya untuk memberikan tebengan buat Guardiola.

"Dia [security] bertanya 'Anda mau pergi?', saya jawab 'ya', dia bilang 'mau tidak memberikan tumpangan pulang buat Pep? Kita kesulitan mengeluarkan dia dari sini'," cerita Hilton, seperti dikutip dari BBC.

BBC cameraman Mark Hilton @MarkHiltonMC has been telling us how he gave the @ManCity manager Pep Guardiola a lift back to his hotel at the end of last night's parade. Mark says he was packing up his gear when he was asked if he would drop the City boss off. pic.twitter.com/RMDUxM4Exq