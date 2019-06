Berita Chelsea - Spanduk Eden Hazard Di Stamford Bridge Dicopot

Chelsea akan menurunkan banner bertuliskan puja-puji untuk Eden Hazard di Stamford Bridge setelah sang bintang pindah ke Real Madrid.

dikabarkan berniat untuk menyingkirkan spanduk di Stamford Bridge bertulisan tentang Eden Hazard setelah menjual sang bintang ke .

Pemain internasional Belgia tersebut resmi berpindah ke Santiago Bernabeu setelah meraih deretan prestasi selama berbaju The Blues. Teraktual, dia mempersembahkan trofi Liga Europa di musim 2018/19.

Dalam spanduk itu tertulis 'Garden of Eden', berdampingan dengan bendera Belgia dan foto Hazard yang telah membentang di Shed End.

Hazard, seperti diketahui, tak akan lagi menjadi pemain Chelsea mulai musim depan. Bintang berusia 28 tahun tersebut telah meneken kontrak lima musim di klub ibu kota Spanyol.

Kendati telah dipandang sebagai sosok legenda Chelsea, spanduk dia akan dicopot di Stamford Bridge menjelang kampanye 2019/20 bergulir.

Meski demikian, spanduk Hazard akan kembali dibentangkan ketika sang pemain memutuskan untuk pensiun kelak, seperti yang dikemukakan oleh grup We Are The Shed.