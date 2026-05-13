Berita besar dari Inggris mengenai masa depan Michael Carrick di Manchester United

Manchester United akan segera melakukan pembicaraan dengan Michael Carrick terkait penunjukan permanen sebagai pelatih kepala. Hal itu dilaporkan oleh Sky Sports. Menurut media tersebut, klub raksasa Inggris itu ingin agar manajer sementara tersebut tetap memimpin tim pada musim depan.

Menurut media Inggris tersebut, pembicaraan belum dimulai, tetapi akan segera berlangsung. Bahkan sebelum pertandingan liga terakhir musim ini, tandang ke Brighton, kedua belah pihak akan duduk bersama untuk berdiskusi.

Carrick ditunjuk pada awal Januari sebagai pengganti Rúben Amorim. Pelatih asal Portugal itu hanya meraih delapan kemenangan dari 20 pertandingan musim ini, mengalami lima kekalahan, dan tujuh kali bermain imbang. Hal itu membuatnya harus hengkang lebih awal, dan posisinya digantikan oleh Darren Fletcher untuk beberapa pertandingan.

Mantan pemain internasional berusia 44 tahun ini tampil jauh lebih baik. Dalam 15 pertandingan di bawah kepemimpinannya, Carrick berhasil meraih 10 kemenangan, sehingga United berhasil mengejar ketertinggalan di liga.

Carrick memulai kariernya sebagai pelatih kepala dengan kemenangan meyakinkan 2-0 dalam derby kota melawan Manchester City. Seminggu kemudian, kemenangan meyakinkan lainnya menyusul, kali ini saat bertandang ke Arsenal. Di Emirates, skor akhir menjadi 2-3 untuk tim asuhan Carrick.

Saat memasuki pekan ke-22, saat Carrick mengambil alih kendali, United masih berada di peringkat ketujuh di Premier League. Beberapa bulan kemudian, klub ini telah mengamankan posisi ketiga dan dengan demikian memastikan partisipasi di Liga Champions.

Masih ada dua pertandingan tersisa bagi United. Akhir pekan ini, Nottingham Forest akan menjadi lawan di Old Trafford, disusul pertandingan penutup musim di kandang Brighton pada 24 Mei.