Soal Mesut Ozil, Unai Emery Tuntut Konsistensi Unai Emery tidak memikirkan gosip transfer Mesut Ozil dan bos Arsenal ini memilih fokus menghadirkan performa konsisten dari sang bintang. . Masa depan Ozil di Emirates menjadi tanda tanya besar karena dia kesulitan memenuhi tuntutan tinggi sang pelatih. . Belakangan secara reguler Ozil diabaikan Emery dan di laga terakhir saat the Gunners tumbang di hadapan West Ham United, pemenang Piala Dunia itu bahkan tidak masuk dalam skuat. #arsenal #ozil #instagoal

