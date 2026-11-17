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Luis Suarez terus menikmati sepak bola meski sudah berusia 39 tahun. Ia masih mampu memberikan kontribusi di lapangan dan tetap berhasrat untuk bersaing serta meraih kemenangan, bahkan ketika kariernya kian mendekati fase akhir.

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Penyerang asal Uruguay itu mencatatkan statistik yang apik bersama Inter Miami musim ini, dengan torehan 17 gol dan 8 assist dari 32 pertandingan. Kini ia bersiap menjalani fase penentuan musim, saat timnya menghadapi Columbus Crew dalam dua laga babak pertama playoff Wilayah Timur Major League Soccer (MLS).

Dalam wawancara dengan program "Tot Costa" di Radio Catalunya, Suarez berbicara tentang kehidupannya di Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, ia kini lebih menikmati permainan, tetapi tidak kehilangan jiwa kompetitif dan hasratnya untuk selalu menang. Ia juga menegaskan bahwa angka dan statistik tetap penting, terutama bagi seorang penyerang.

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"Anda menjalani semuanya dengan cara yang membuat Anda berusaha sedikit lebih menikmati, tetapi Anda selalu tetap memiliki DNA kompetitif yang membuat Anda ingin menang. Sepak bola bergantung pada statistik, terlebih bagi seorang penyerang. Selama saya berguna bagi tim, saya merasa tenang," ujarnya.

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Mengenang akhir musim lalu, ia menambahkan: "Saya tidak mendapat banyak kesempatan bermain di akhir musim lalu, tetapi saya tenang karena saya sudah memberikan semua yang saya bisa. Menjuarai MLS (untuk pertama kalinya dalam sejarah klub) adalah hal yang bersejarah bagi klub."

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Soal karier sejumlah bintang yang kian panjang, ia menjelaskan: "Jelas cara kerja saat ini tidak sama seperti 20 tahun lalu ketika kami memulai. Sekarang Anda punya jauh lebih banyak sarana untuk sedikit memperpanjang karier. Nutrisinya berbeda, begitu pula persiapan fisik dan pemulihannya."

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Kontrak Suarez bersama Inter Miami berakhir pada akhir tahun ini, tetapi ia memastikan adanya pembicaraan dengan manajemen klub terkait kelanjutan kariernya. "Selama seseorang merasa mampu memberikan kontribusi dan membantu tim, kami berbicara dengan klub untuk terus melangkah, karena saya merasa dalam kondisi baik dan klub pun senang," katanya.

Suarez juga menyinggung soal pensiunnya dan pensiun rekan sekaligus sahabatnya, Lionel Messi. "Ini sulit, tetapi kami akan terus bermain selama keadaan memungkinkan. Selama kami menikmati dan terus merasakan kesenangan, serta masih memiliki nilai lebih kompetitif dan hasrat untuk menang, kami tidak akan berhenti. Baik dia, saya, maupun semua orang yang memiliki ambisi untuk meraih prestasi," tuturnya.

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Ia juga berbicara tentang kemungkinan keduanya mengakhiri karier pada waktu yang sama: "Ya, tetapi Messi punya begitu banyak energi dan hasrat untuk terus bermain, sampai-sampai saya bilang kepadanya bahwa mungkin sayalah yang akan berhenti sampai di sini."

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Ia kemudian mengungkap kunci di balik tertundanya keputusan pensiun: "Untuk saat ini, selama kami dalam kondisi baik dan menikmati permainan, kami akan terus bermain. Kami merasa dalam kondisi baik secara pribadi, dan kami tidak berada di sini sekadar untuk hadir."

Mengenai pengaruh bermain bertahun-tahun di samping Messi terhadap reputasinya, Suarez menegaskan: "Memiliki pemain terbaik di dunia dan dalam sejarah sangat membantu Anda, karena dia membuat segalanya menjadi sangat mudah bagi Anda, dan jelas itu selalu memberi manfaat bagi Anda."

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Ia menambahkan: "Inter Miami adalah salah satu tim yang paling banyak mendapat perhatian di dunia karena kehadiran Leo. Jika kami kalah di final, beritanya akan tersebar ke seluruh dunia, tetapi jika kami menjuarainya, mereka meremehkannya. Sebesar itulah perhatian dan tekanan tambahan yang kami hadapi."

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