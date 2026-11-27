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Winger Al-Ittihad asal Belanda, Steven Bergwijn, memimpin lini serang timnya dalam laga melawan NEOM di Liga Pro Saudi setelah pulih dari cedera yang dialaminya baru-baru ini.

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Al-Ittihad menjamu NEOM pada Jumat ini di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah, dalam pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, telah mengumumkan susunan pemain resmi untuk laga tersebut. Bergwijn masuk dalam daftar itu setelah pulih dari cedera yang dialaminya pada pertandingan sebelumnya.

Winger asal Belanda itu tampil sebagai starter saat Al-Ittihad menang 2-0 atas wakil Uzbekistan, Pakhtakor, pada Senin lalu dalam matchday kelima fase liga Liga Champions Elite AFC.

Mantan bintang Tottenham Hotspur itu meninggalkan lapangan pada menit ke-84 setelah mengalami memar di kaki, sehingga muncul keraguan mengenai keikutsertaannya melawan NEOM.

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Namun, Bergwijn sudah kembali mengikuti latihan bersama tim Al-Ittihad pada Kamis kemarin sehingga siap tampil melawan NEOM, dan pelatihnya asal Jerman, Jens Wissing, memasangnya sebagai starter.

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Wissing juga memutuskan menurunkan penyerang asal Nigeria, George Ilenikhena, sejak menit awal dengan mengorbankan penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, sementara Marwan Al-Sahafi menjadi pemain ketiga di lini depan.

Trio penyerang tersebut akan disokong dari belakang oleh bintang asal Aljazair, Houssem Aouar, yang menjadi bagian dari trio lini tengah bersama pemain asal Senegal, Dion Lopy, dan Mukhtar Ali.

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Di lini pertahanan, bek kiri Faris Abdi akan menjalani laga yang emosional baginya. Pertandingan ini menjadi yang pertama baginya menghadapi mantan klubnya, NEOM, setelah ia hengkang ke Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas lalu.

Muhannad Al-Shanqeeti akan bermain di posisi bek kanan, dengan Saad Al-Mousa dan pemain asal Portugal, Danilo Pereira, di jantung pertahanan, di depan kiper asal Serbia, Predrag Rajković.

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Susunan pemain Al-Ittihad:

Penjaga gawang: Predrag Rajković

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Lini belakang: Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Faris Abdi

Lini tengah: Mukhtar Ali, Dion Lopy, Houssem Aouar

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Lini depan: Marwan Al-Sahafi, George Ilenikhena, Steven Bergwijn

Al-Ittihad ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan suporter untuk meraih kemenangan lagi serta terus bersaing memperebutkan posisi atas klasemen.

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Al-Ittihad memasuki laga ini dengan menempati peringkat kelima klasemen Liga Pro Saudi dengan koleksi 24 poin, hasil dari 7 kemenangan, 3 hasil imbang, dan satu-satunya kekalahan yang diderita saat melawan rival tradisional mereka, Al-Hilal.

Al-Ittihad tertinggal 7 poin dari Al-Qadsiah yang memuncaki klasemen dengan 31 poin, meski tim asal wilayah timur itu telah memainkan dua pertandingan lebih banyak.

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Jika berhasil mengalahkan NEOM, Al-Ittihad akan melonjak ke empat besar untuk sementara, sembari menunggu laga tetangga sekaligus rival tradisional mereka, Al-Ahli, melawan Al-Taawoun pada Sabtu besok di Stadion Al-Inma, Jeddah, yang menutup pekan ke-13 Liga Pro Saudi.

Di sisi lain, NEOM berada di peringkat keenam dengan 22 poin, hasil dari 7 kemenangan dan satu hasil imbang, sementara mereka menelan kekalahan dalam 4 pertandingan.