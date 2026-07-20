Beredar video aneh: hal inilah yang memicu Leandro Paredes meluapkan amarahnya terhadap Spanyol

Leandro Paredes menunjukkan sisi terburuknya pada Minggu malam setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol. Pemain asal Argentina itu terlibat dalam perkelahian yang juga melibatkan Gavi dan Eric García, namun rekaman video menunjukkan bahwa insiden tersebut diawali oleh pukulan tinju dari pemain lain.

Saat Rodri hendak berlari menghampiri rekan setim dan para penggemarnya untuk merayakan kemenangan, Nahuel Molina justru memukulnya tepat di dada. Pemain asal Spanyol itu, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen, langsung berbalik dan hendak menuntut pertanggungjawaban.

Situasi itu kemudian benar-benar lepas kendali, yang berujung pada ledakan emosi Paredes. Kenneth Perez di studio Piala Dunia NOS telah mengecam perilaku gelandang tersebut, yang sering terlibat dalam insiden-insiden kekerasan.

Media Spanyol juga tidak segan-segan mengkritik Paredes. “Adegan yang sangat menyedihkan,” demikian Marca menggambarkan situasi tersebut. “Insiden itu berakhir dengan kartu merah untuk Paredes. Pemain Argentina itu berisiko mendapat sanksi atas agresinya. Komite Disiplin FIFA akan menganalisis insiden tersebut dan memutuskan sanksi apa yang akan dijatuhkan.”

“Betapa agresifnya Paredes,” kata Mundo Deportivo. “Gelandang Boca Juniors itu terlibat di mana-mana, bahkan setelah final, dan ia tidak bisa menerima kekalahan dengan baik setelah sepanjang pertandingan terus memprovokasi dan bermain di ambang batas aturan.”

Stasiun televisi Spanyol Teledeporte juga tidak segan-segan mengkritik tindakan Paredes dan menduga insiden ini akan berlanjut. “Ledakan emosi Paredes benar-benar tidak dapat diterima,” demikian kesimpulannya.

Selain itu, pernyataan Piers Morgan, jurnalis Inggris dan teman Cristiano Ronaldo, diliput secara luas di media Spanyol. “Perilaku menjijikkan dari para pemain Argentina di akhir pertandingan, terutama Paredes. Para bajingan yang kejam dan hina, sebuah aib bagi sepak bola. Saya belum pernah sebahagia ini melihat sebuah tim kalah,” kata Morgan.