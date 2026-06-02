Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Berapa harga tiket Piala Dunia? Semua yang perlu Anda ketahui, mulai dari babak penyisihan grup hingga final

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia di menit-menit terakhir dan berapa harga yang harus Anda bayar

Ingin menyaksikan langsung aksi Piala Dunia musim panas ini? Dengan pertandingan pembuka turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk memesan tiket di salah satu atau beberapa stadion Piala Dunia yang menakjubkan di seluruh Amerika Utara.

Meskipun banyak periode penjualan tiket Piala Dunia telah berlalu, masih ada opsi tiket yang tersedia untuk semua pertandingan fase grup dan babak gugur.

Biarkan GOAL menjadi panduan Anda untuk semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026 untuk fase grup dan babak gugur, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Berapa harga tiket Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 - belum lagi pasar sekunder dan harga jual kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran Pasar Sekunder

11 - 27 Juni

Fase Grup (Negara Tuan Rumah)

$400 - $2.735

$1.199 – $5.500+ ($1.950)

11 - 27 Juni

Babak Grup (Tim Raksasa Netral Unggulan)

$120 – $1.200

$750 – $3.800 ($1.650)

11 - 27 Juni

Babak Grup (Pertandingan Netral Standar)

$120 – $1.200

$202 – $2.500 ($1.092)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Harga Piala Dunia 2026 per Kategori:

Kategori

Babak Grup

Babak 32 Besar - Perempat Final

Semifinal & Final

Kategori 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Kategori 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Kategori 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Kategori 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Daftar jadwal Piala Dunia 2026: Pertandingan pembuka, semifinal, tiket final Piala Dunia, dan lainnya

Tahap

Tanggal

Tempat/Lokasi

Tim

Tiket

Grup A

11 – 24 Juni

Kota Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta

Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko

Tiket

Grup B

12–24 Juni

Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles

Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss

Tiket

Grup C

13 – 24 Juni

New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami

Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia

Tiket

Grup D

12–25 Juni

Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco

Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki

Tiket

Grup E

14 – 25 Juni

Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City

Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador

Tiket

Grup F

14 – 25 Juni

Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City

Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia

Tiket

Grup G

15 – 26 Juni

Seattle, Los Angeles, Vancouver

Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru

Tiket

Grup H

15 – 26 Juni

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

Spanyol, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay

Tiket

Grup I

16 – 26 Juni

New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto

Prancis, Senegal, Irak, Norwegia

Tiket

Grup J

16 – 27 Juni

Kansas City, San Francisco, Dallas

Argentina, Aljazair, Austria, Yordania

Tiket

Grup K

17–27 Juni

Houston, Kota Meksiko, Guadalajara, Miami

Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia

Tiket

Grup L

17 – 27 Juni

Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia

Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Tiket

Babak 32 Besar

28 Juni – 3 Juli

Semua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY)

TBC

Tiket

Babak 16 Besar

4 Juli – 7 Juli

Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey

TBC

Tiket

Perempat Final

9–11 Juli

Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City

TBC

Tiket

Semifinal

14 – 15 Juli

Dallas, Atlanta

TBC

Tiket

Juara Ketiga

18 Juli

Miami

TBC

Tiket

Final

19 Juli

New Jersey

TBC

Tiket

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah/lokasi Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle