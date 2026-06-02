Berapa harga tiket Piala Dunia? Semua yang perlu Anda ketahui, mulai dari babak penyisihan grup hingga final

Ingin menyaksikan langsung aksi Piala Dunia musim panas ini? Dengan pertandingan pembuka turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk memesan tiket di salah satu atau beberapa stadion Piala Dunia yang menakjubkan di seluruh Amerika Utara.

Meskipun banyak periode penjualan tiket Piala Dunia telah berlalu, masih ada opsi tiket yang tersedia untuk semua pertandingan fase grup dan babak gugur.

Biarkan GOAL menjadi panduan Anda untuk semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026 untuk fase grup dan babak gugur, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Berapa harga tiket Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 - belum lagi pasar sekunder dan harga jual kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Pasar Sekunder 11 - 27 Juni Fase Grup (Negara Tuan Rumah) $400 - $2.735 $1.199 – $5.500+ ($1.950) 11 - 27 Juni Babak Grup (Tim Raksasa Netral Unggulan) $120 – $1.200 $750 – $3.800 ($1.650) 11 - 27 Juni Babak Grup (Pertandingan Netral Standar) $120 – $1.200 $202 – $2.500 ($1.092) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Harga Piala Dunia 2026 per Kategori:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Daftar jadwal Piala Dunia 2026: Pertandingan pembuka, semifinal, tiket final Piala Dunia, dan lainnya

Tahap Tanggal Tempat/Lokasi Tim Tiket Grup A 11 – 24 Juni Kota Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko Tiket Grup B 12–24 Juni Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss Tiket Grup C 13 – 24 Juni New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia Tiket Grup D 12–25 Juni Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki Tiket Grup E 14 – 25 Juni Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador Tiket Grup F 14 – 25 Juni Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia Tiket Grup G 15 – 26 Juni Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru Tiket

Grup H

15 – 26 Juni

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

Spanyol, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay

Tiket

Grup I

16 – 26 Juni

New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto

Prancis, Senegal, Irak, Norwegia

Tiket

Grup J

16 – 27 Juni

Kansas City, San Francisco, Dallas

Argentina, Aljazair, Austria, Yordania

Tiket

Grup K

17–27 Juni

Houston, Kota Meksiko, Guadalajara, Miami

Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia

Tiket

Grup L

17 – 27 Juni

Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia

Inggris, Kroasia, Ghana, Panama

Tiket

Babak 32 Besar

28 Juni – 3 Juli

Semua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY)

TBC

Tiket

Babak 16 Besar

4 Juli – 7 Juli

Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey

TBC

Tiket

Perempat Final

9–11 Juli

Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City

TBC

Tiket

Semifinal

14 – 15 Juli

Dallas, Atlanta

TBC

Tiket

Juara Ketiga

18 Juli

Miami

TBC

Tiket

Final

19 Juli

New Jersey

TBC

Tiket

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah/lokasi Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: