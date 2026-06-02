Berapa harga tiket Piala Dunia? Semua yang perlu Anda ketahui, mulai dari babak penyisihan grup hingga final

Ingin menyaksikan langsung aksi Piala Dunia musim panas ini? Dengan pertandingan pembuka turnamen yang akan dimulai pada 11 Juni, tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang untuk memesan tiket di salah satu atau beberapa stadion Piala Dunia yang menakjubkan di seluruh Amerika Utara.
Meskipun banyak periode penjualan tiket Piala Dunia telah berlalu, masih ada opsi tiket yang tersedia untuk semua pertandingan fase grup dan babak gugur.
Biarkan GOAL menjadi panduan Anda untuk semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026 untuk fase grup dan babak gugur, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.
Berapa harga tiket Piala Dunia?
FIFA telah menerapkan harga yang bervariasi untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 - belum lagi pasar sekunder dan harga jual kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Tahap / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran Pasar Sekunder
11 - 27 Juni
Fase Grup (Negara Tuan Rumah)
$400 - $2.735
$1.199 – $5.500+ ($1.950)
11 - 27 Juni
Babak Grup (Tim Raksasa Netral Unggulan)
$120 – $1.200
$750 – $3.800 ($1.650)
11 - 27 Juni
Babak Grup (Pertandingan Netral Standar)
$120 – $1.200
$202 – $2.500 ($1.092)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Harga Piala Dunia 2026 per Kategori:
Kategori
Babak Grup
Babak 32 Besar - Perempat Final
Semifinal & Final
Kategori 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Kategori 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Kategori 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Kategori 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.
Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering kali menjadi pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.
Daftar jadwal Piala Dunia 2026: Pertandingan pembuka, semifinal, tiket final Piala Dunia, dan lainnya
Tahap
Tanggal
Tempat/Lokasi
Tim
Tiket
Grup A
11 – 24 Juni
Kota Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko
Grup B
12–24 Juni
Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles
Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss
Grup C
13 – 24 Juni
New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami
Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia
Grup D
12–25 Juni
Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki
Grup E
14 – 25 Juni
Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City
Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador
Grup F
14 – 25 Juni
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia
Grup G
15 – 26 Juni
Seattle, Los Angeles, Vancouver
Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru
Grup H
15 – 26 Juni
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
Spanyol, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay
Grup I
16 – 26 Juni
New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto
Prancis, Senegal, Irak, Norwegia
Grup J
16 – 27 Juni
Kansas City, San Francisco, Dallas
Argentina, Aljazair, Austria, Yordania
Grup K
17–27 Juni
Houston, Kota Meksiko, Guadalajara, Miami
Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia
Grup L
17 – 27 Juni
Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia
Inggris, Kroasia, Ghana, Panama
Babak 32 Besar
28 Juni – 3 Juli
Semua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY)
TBC
Babak 16 Besar
4 Juli – 7 Juli
Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey
TBC
Perempat Final
9–11 Juli
Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
TBC
Semifinal
14 – 15 Juli
Dallas, Atlanta
TBC
Juara Ketiga
18 Juli
Miami
TBC
Final
19 Juli
New Jersey
TBC
Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?
Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.
Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.
Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?
Kota-kota tuan rumah/lokasi Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:
- Kanada: Toronto dan Vancouver
- Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
- Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle