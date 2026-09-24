Perusahaan Nike membatalkan sesi pemotretan yang dijadwalkan berlangsung di London pada hari Kamis ini, untuk sebuah kampanye iklan dengan keikutsertaan Karim Benzema, mantan bintang Real Madrid.

Situs "The Athletic" menyebutkan, mengutip sumber-sumber yang mengetahui persoalan tersebut, bahwa perusahaan Nike mendalami kajian atas rekam jejak Benzema dan menyimpulkan bahwa masa lalu sang pemain tidak sejalan dengan nilai-nilai merek dagang tersebut.

Sumber-sumber itu menolak memberikan lebih banyak rincian mengenai aspek-aspek tertentu dari masa lalu Benzema yang turut memengaruhi keputusan Nike.

Nike mengatakan dalam pernyataannya kepada The Athletic, "Proyek ini tidak mencerminkan hubungan yang lebih luas antara sang pemain dan Nike. Kami menyesal bahwa negosiasi mencapai tahap ini."

Benzema, yang berusia 38 tahun, sebelumnya pernah dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam upaya pemerasan dalam skandal video seks yang menaungi perjalanan kariernya bersama timnas Prancis, dan membuatnya tidak bisa membela negaranya selama 5 tahun selama kasus tersebut berlangsung.

Pengadilan Versailles pada tahun 2021 menjatuhkan vonis hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan kepada Benzema dan denda sebesar 75 ribu euro, setelah menyatakannya bersalah atas keterlibatan dalam upaya pemerasan terhadap rekan setimnya di timnas Prancis, Mathieu Valbuena, pada tahun 2015.

Benzema memulai kariernya dengan mengenakan sepatu Nike selama tampil bersama Lyon dari Prancis, tetapi ia beralih ke Adidas pada tahun 2007. Ia menghabiskan sisa kariernya bersama merek dagang asal Jerman itu, yang meluncurkan sepatu khusus dengan namanya ketika ia memenangi penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2022.

Namun, seorang sumber di Adidas menegaskan bahwa kontrak Benzema dengan perusahaan itu kini telah berakhir, dan bahwa ia sedang mempertimbangkan berbagai opsi.

Benzema, yang tidak terikat dengan klub mana pun sejak periode transfer musim panas setelah pemutusan kontraknya dengan Al Hilal Saudi, hingga kini belum mengumumkan niatnya untuk pensiun dari sepak bola, tetapi belum jelas sampai kapan ia berniat melanjutkan bermain.