Penyerang asal Prancis, Karim Benzema, semakin dekat untuk mengakhiri kebersamaannya dengan klub Arab Saudi, Al Hilal, sebelum bursa transfer musim panas ditutup, di tengah masa depannya yang belum juga menemui kepastian. Terdapat tiga opsi utama yang tersedia bagi penyerang senior tersebut, yang paling menonjol adalah bertahan di Liga Arab Saudi atau pindah ke Liga Amerika.

Surat kabar "AS" mengungkap bahwa Benzema tengah mempertimbangkan untuk tetap tinggal di Arab Saudi, dengan munculnya kemungkinan kembali ke klub Al Ittihad, yang sebelumnya pernah ia bela, atau pindah ke Al Shabab dalam periode mendatang.

Benzema, yang berusia 38 tahun, bergabung dengan Al Hilal pada periode transfer musim dingin lalu, namun petualangannya bersama klub tampaknya menuju akhir, setelah manajemen tim melakukan pembicaraan mengenai pemutusan kontraknya sebelum bursa transfer ditutup.

Meski masa depannya diselimuti ketidakjelasan, Benzema tampaknya belum siap untuk mengakhiri kariernya hingga saat ini, karena "AS" menegaskan bahwa penyerang Prancis itu tidak berniat pensiun, sementara surat kabar "Marca" mengisyaratkan bahwa opsi pensiun belum sepenuhnya dikesampingkan, sehingga membuat semua kemungkinan tetap terbuka.

Menurut Fabrizio Romano, Benzema mengesampingkan kepulangan ke sepak bola Eropa untuk saat ini, yang membuat peluangnya untuk pindah ke klub Lyon, yang namanya sempat dikaitkan dengannya beberapa waktu terakhir, semakin kecil.

Di sisi lain, muncul kemungkinan penyerang Prancis itu pindah ke Liga Amerika, sebagai opsi lain di luar bertahan di Arab Saudi, sementara masih ada laporan yang mengaitkan masa depannya dengan kemungkinan menjalani petualangan di Liga Skotlandia.