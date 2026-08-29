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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Benzema bereaksi atas tragedi Aljazair: sikap kemanusiaan dari bintang Prancis

Algeria
Al Hilal
K. Benzema
Saudi Pro League
Aljazair
Arab Saudi
Prancis

Apa yang dia lakukan?

Karim Benzema, penyerang Al Hilal sekaligus mantan pemain Real Madrid, menyampaikan pesan dukungan dan solidaritas kepada rakyat Aljazair, menyusul kebakaran hebat yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir, terutama di kawasan Kabylie dan bagian timur negara itu, yang menewaskan sejumlah orang, melukai banyak lainnya, serta menyebabkan kerugian besar di kawasan hutan.

Benzema menulis melalui akun-akunnya di media sosial: "Seluruh pikiranku bersama para korban kebakaran yang melanda Aljazair, keluarga mereka, para korban luka, dan semua orang yang tengah mengalami cobaan ini," seraya menyatakan solidaritasnya dengan mereka yang terdampak bencana tersebut.

Penyerang asal Prancis itu juga memuji upaya tim pemadam kebakaran dan penyelamat, dengan mengatakan: "Salut untuk keberanian para petugas pemadam kebakaran, para petugas penyelamat, dan semua yang bergerak menolong Aljazair. Seluruh dukungan dan solidaritasku bersama rakyat Aljazair."

Kebakaran secara khusus melanda provinsi Tizi Ouzou, Bejaia, Skikda, dan Jijel, di mana api melahap ratusan hektare hutan, sementara sebagian penduduk terpaksa berlindung di pantai-pantai untuk menyelamatkan diri dari kobaran api, bersamaan dengan gelombang solidaritas yang meluas di berbagai penjuru negeri.

Kementerian Dalam Negeri Aljazair secara resmi mengumumkan tewasnya 12 orang akibat kebakaran, sementara laporan-laporan lokal menyebutkan kemungkinan jumlah korban akan bertambah.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
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Al Ahli
AHL

Pihak berwenang mengaitkan cepatnya penyebaran api dengan meningkatnya suhu udara dan berembusnya angin kencang, yang menambah kesulitan operasi pemadaman dan menghambat pengerahan pesawat pemadam kebakaran.

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