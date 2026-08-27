Hasil undian babak ketiga Piala Liga Inggris "Carabao" memunculkan duel panas lebih awal antara Liverpool dan Tottenham, setelah kemenangan tim yang disebut terakhir atas Charlton kemarin Rabu (5-1).

Ada kemungkinan Leeds akan menghadapi Chelsea, jika klub asal London itu mengalahkan Luton Town hari ini Kamis.

Manchester United menghadapi salah satu tim Liga Primer Inggris, yaitu Brighton, sementara sang juara bertahan Manchester City menjamu Norwich.

Fleetwood, satu-satunya tim tersisa dari kasta keempat dalam turnamen ini, menjamu Sheffield United.

Sembilan tim Liga Primer Inggris yang berlaga di Eropa - Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Sunderland - semuanya memasuki Piala Carabao pada babak ketiga.

Untuk menghindari benturan dengan babak pembuka Liga Champions Eropa dan Liga Europa, pertandingan-pertandingan akan digelar sepanjang pekan yang dimulai pada Senin 7 dan Senin 14 September.

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Berikut hasil undian selengkapnya:

Crystal Palace vs Middlesbrough

Manchester United vs Brighton

Manchester City vs Norwich

Sunderland vs Hull

Ipswich vs Arsenal

Coventry vs Aston Villa

Bournemouth vs Lincoln

Liverpool vs Tottenham

Chelsea atau Luton vs Leeds

Millwall vs Newcastle

Fleetwood vs Sheffield United

Everton vs Wolverhampton

Leyton Orient vs Bradford

Reading vs Brentford

Peterborough vs Barnsley

West Ham vs Fulham atau Wimbledon