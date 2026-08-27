Hasil undian babak ketiga Piala Liga Inggris "Carabao" memunculkan duel panas lebih awal antara Liverpool dan Tottenham, setelah kemenangan tim yang disebut terakhir atas Charlton kemarin Rabu (5-1).
Ada kemungkinan Leeds akan menghadapi Chelsea, jika klub asal London itu mengalahkan Luton Town hari ini Kamis.
Manchester United menghadapi salah satu tim Liga Primer Inggris, yaitu Brighton, sementara sang juara bertahan Manchester City menjamu Norwich.
Fleetwood, satu-satunya tim tersisa dari kasta keempat dalam turnamen ini, menjamu Sheffield United.
Sembilan tim Liga Primer Inggris yang berlaga di Eropa - Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Sunderland - semuanya memasuki Piala Carabao pada babak ketiga.
Untuk menghindari benturan dengan babak pembuka Liga Champions Eropa dan Liga Europa, pertandingan-pertandingan akan digelar sepanjang pekan yang dimulai pada Senin 7 dan Senin 14 September.
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Berikut hasil undian selengkapnya:
Crystal Palace vs Middlesbrough
Manchester United vs Brighton
Manchester City vs Norwich
Sunderland vs Hull
Ipswich vs Arsenal
Coventry vs Aston Villa
Bournemouth vs Lincoln
Liverpool vs Tottenham
Chelsea atau Luton vs Leeds
Millwall vs Newcastle
Fleetwood vs Sheffield United
Everton vs Wolverhampton
Leyton Orient vs Bradford
Reading vs Brentford
Peterborough vs Barnsley
West Ham vs Fulham atau Wimbledon