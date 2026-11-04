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Europa League
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoLech Poznan
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Benfica vs Lech Poznan hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Benfica vs Lech Poznan
Benfica
Lech Poznan
Europa League

Benfica menghadapi Lech Poznan di Liga Europa. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan tersebut secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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Benfica vs Lech Poznan: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Estadio da Luz

Pertandingan antara Benfica dan Lech Poznan dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Benfica vs Lech Poznan hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Benfica dan Lech Poznan?

Benfica menghadapi pertandingan ini dengan bekal lima kemenangan dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terkini mereka adalah kemenangan 1-0 atas Alverca di Liga Portugal. Sebelumnya, Benfica mengalahkan Celtic Glasgow 4-1 dan Omonia Nicosia 4-1 di laga tandang. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lech Poznan meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Klub itu terakhir kali menang 3-1 atas Wisla Krakow. Di Liga Europa, Lech Poznan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sunderland, sementara di Piala Polandia mereka kalah 0-1 dari Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Performa

CEL
M4-1
OMO
M1-4
SC
M1-2
GV
M4-1
ALV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LCH

LCH - Performa

KKI
M6-1
SUN
S1-1
LEG
M1-2
SIA
K1-0
WIS
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Benfica vs Lech Poznan: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Benfica vs Lech Poznan

Manajer

  • Marco Silva

Benfica vs Lech Poznan: Performa

BEN

BEN - Performa

CEL
M4-1
OMO
M1-4
SC
M1-2
GV
M4-1
ALV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LCH

LCH - Performa

KKI
M6-1
SUN
S1-1
LEG
M1-2
SIA
K1-0
WIS
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Benfica vs Lech Poznan: Rekor pertemuan

Head to Head

BenficaSeriLech Poznan
2
0
0
Europa League
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
0
FT
Europa League
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FT
8Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

Benfica vs Lech Poznan: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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