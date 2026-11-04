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Benfica vs Lech Poznan: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Estadio da Luz

Pertandingan antara Benfica dan Lech Poznan dimulai pada 5 November 2026 pukul 21.00.

Benfica vs Lech Poznan hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Benfica dan Lech Poznan?

Benfica menghadapi pertandingan ini dengan bekal lima kemenangan dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terkini mereka adalah kemenangan 1-0 atas Alverca di Liga Portugal. Sebelumnya, Benfica mengalahkan Celtic Glasgow 4-1 dan Omonia Nicosia 4-1 di laga tandang. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lech Poznan meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Klub itu terakhir kali menang 3-1 atas Wisla Krakow. Di Liga Europa, Lech Poznan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sunderland, sementara di Piala Polandia mereka kalah 0-1 dari Siarka Tarnobrzeg.

Benfica vs Lech Poznan: Susunan pemain

Benfica vs Lech Poznan: Performa

Benfica vs Lech Poznan: Rekor pertemuan

Benfica vs Lech Poznan: Klasemen