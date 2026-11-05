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Liga Europa di televisi

Benfica vs Lech Poznan: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 15.00 Estadio da Luz

Benfica vs Lech Poznan hari ini: Siapa yang menyiarkan di televisi dan live streaming?

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi pada Benfica dan Lech Poznan?

Benfica datang ke pertandingan ini dengan bekal lima kemenangan dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Alverca di Liga Portugal. Sebelumnya, Benfica mengalahkan Celtic Glasgow 4-1 dan Omonia Nikosia 4-1 dalam laga tandang. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lech Poznan meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, klub tersebut menang 3-1 atas Wisla Krakow. Di Liga Europa, Lech Poznan hanya bermain imbang 1-1 melawan Sunderland, sementara di Piala Polandia mereka kalah 0-1 dari Siarka Tarnobrzeg.

Benfica vs Lech Poznan: Susunan pemain

Benfica vs Lech Poznan: Performa

Benfica vs Lech Poznan: Rekor pertemuan

Benfica vs Lech Poznan: Klasemen