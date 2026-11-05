Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Europa League
team-logoBenfica
Estadio da Luz
team-logoLech Poznan
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
Didukung oleh

Benfica vs. Lech Poznan hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Benfica vs Lech Poznan
Benfica
Lech Poznan
Europa League

Benfica menghadapi Lech Poznan di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan laga tersebut secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) sangat berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Kunjungi situs web atau buka aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.
  • Daftar & temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi Anda untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Liga Europa di televisi

Benfica vs Lech Poznan: Waktu kick-off

crest
Europa League - Pekan 4
Estadio da Luz

Benfica vs Lech Poznan hari ini: Siapa yang menyiarkan di televisi dan live streaming?

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi pada Benfica dan Lech Poznan?

Benfica datang ke pertandingan ini dengan bekal lima kemenangan dari lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Alverca di Liga Portugal. Sebelumnya, Benfica mengalahkan Celtic Glasgow 4-1 dan Omonia Nikosia 4-1 dalam laga tandang. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lech Poznan meraih tiga kemenangan, satu kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, klub tersebut menang 3-1 atas Wisla Krakow. Di Liga Europa, Lech Poznan hanya bermain imbang 1-1 melawan Sunderland, sementara di Piala Polandia mereka kalah 0-1 dari Siarka Tarnobrzeg.

BEN

BEN - Performa

CEL
M4-1
OMO
M1-4
SC
M1-2
GV
M4-1
ALV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LCH

LCH - Performa

KKI
M6-1
SUN
S1-1
LEG
M1-2
SIA
K1-0
WIS
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Benfica vs Lech Poznan: Susunan pemain

Susunan Pemain Benfica vs Lech Poznan

3-4-3
Benfica crest
Benfica
BEN
Formasi
Lech Poznan crest
Lech Poznan
LCH
4-2-3-1
A. TrubinA. TrubinM. SilvaM. SilvaA. CircatiA. CircatiT. AraujoT. AraujoS. El KarouaniS. El KarouaniC. EcheverriC. EcheverriG. SudakovG. SudakovD. BanjaquiD. BanjaquiA. SchjelderupA. SchjelderupRafa SilvaRafa SilvaJ. DuranJ. DuranM. LisM. LisM. GurgulM. GurgulT. YegbeT. YegbeM. SkrzypczakM. SkrzypczakJ. PereiraJ. PereiraR. MurawskiR. MurawskiP. RodriguezP. RodriguezD. HaakansD. HaakansA. KozubalA. KozubalP. WaalemarkP. WaalemarkY. AgneroY. Agnero
Lech Poznan crest
Lech Poznan
LCH
3-4-3
Benfica

Susunan Pemain Utama

Lech Poznan

Pemain Pengganti

Manajer

  • Marco Silva
  • N. Frederiksen

Benfica vs Lech Poznan: Performa

BEN

BEN - Performa

CEL
M4-1
OMO
M1-4
SC
M1-2
GV
M4-1
ALV
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
LCH

LCH - Performa

KKI
M6-1
SUN
S1-1
LEG
M1-2
SIA
K1-0
WIS
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Benfica vs Lech Poznan: Rekor pertemuan

Head to Head

BenficaSeriLech Poznan
2
0
0
Europa League
Benfica badge
Benfica
BEN
4
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
0
FT
Europa League
Lech Poznan badge
Lech Poznan
LCH
2
Benfica badge
Benfica
BEN
4
FT
8Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

Benfica vs Lech Poznan: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
M
M
M
M
2
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
4400102+812
M
M
M
M
3
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
LevskiLevskiLES
421143+17
M
M
S
K
11
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
421189-17
M
M
S
K
12
LyonLyonOL
421167-17
S
K
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
K
K
M
M
18
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
411265+14
K
K
S
M
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
23
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
24
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
25
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
26
AC MilanAC MilanMIL
410347-33
K
K
M
K
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
410347-33
K
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google