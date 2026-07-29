Bendera Putih: Arsenal Menyerah dalam Perburuan Vinicius Junior

Arsenal tampaknya mulai melepaskan mimpi untuk merekrut bintang asal Brasil Vinicius Junior, winger Real Madrid, setelah harapan klub Inggris itu untuk menuntaskan transfer tersebut pada bursa transfer musim ini meredup.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca", para petinggi Arsenal kini yakin bahwa Vinicius Junior akan memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, sehingga membuat klub London itu mengurungkan niat untuk mengajukan tawaran besar guna membujuk klub Los Blancos melepas bintang Brasilnya.

Arsenal sebelumnya muncul sebagai peminat paling menonjol untuk mengontrak Vinicius, terutama setelah Real Madrid memutuskan membuka pintu untuk mendatangkan winger baru dengan nilai yang melebihi 100 juta euro, tetapi sikap sang pemain sendiri tidak memberikan sinyal apa pun kepada klub Inggris itu mengenai keinginannya untuk pergi.

Masa depan Vinicius di Real Madrid masih terkait dengan urusan perpanjangan kontraknya, seiring berlanjutnya negosiasi terkait tuntutan finansialnya, di mana kontraknya saat ini berakhir pada musim panas musim depan. Hal ini menempatkan klub pada dua pilihan, yakni mencapai kesepakatan baru atau mengambil keputusan untuk menjualnya demi menghindari kepergiannya secara gratis.

"Marca" menyebutkan bahwa hingga kini Vinicius belum menunjukkan keinginan terbuka apa pun untuk meninggalkan Real Madrid, dan ia juga tidak mengeluarkan pernyataan atau pesan apa pun melalui media sosial yang mengindikasikan keinginannya untuk menjalani petualangan baru.

Setelah peluang untuk merekrut Vinicius meredup, Arsenal mulai mencari alternatif lain untuk memperkuat posisi winger, di mana situasi Gabriel Martinelli masih belum jelas, sementara nama pemain Prancis Bradley Barcola, pemain Paris Saint-Germain, mencuat sebagai salah satu opsi yang tersedia, dengan adanya persaingan dari Liverpool.

Dengan demikian, tampak bahwa harapan Arsenal untuk mendatangkan Vinicius Junior kini telah berubah menjadi sekadar mimpi musim panas, seiring semakin dekatnya sang pemain untuk bertahan bersama Real Madrid dan memperpanjang kontraknya.