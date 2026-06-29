Bencana... Seorang suporter tewas tertembak di tengah-tengah Piala Dunia

Satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka parah dalam insiden penembakan yang terjadi pada hari Minggu di kawasan San Pedro, Kota San José, Negara Bagian California, di mana terdapat area khusus bagi para penggemar Piala Dunia untuk menonton pertandingan.

Polisi San José, seperti dilansir oleh kantor berita "Reuters", menegaskan bahwa "salah satu korban tewas di tempat kejadian. Sedangkan korban kedua dilarikan ke rumah sakit setempat dalam kondisi luka parah yang mengancam nyawanya".

Insiden tersebut terjadi setelah berakhirnya satu-satunya pertandingan pada hari itu, yang usai sekitar pukul dua siang waktu setempat. Pihak berwenang sedang menyelidiki kejadian tersebut sebagai kasus pembunuhan, dan telah menutup beberapa jalan di sekitar kawasan tersebut.

Lokasi tersebut dipenuhi oleh pasukan keamanan dan dikepung sepenuhnya, sementara sebagian besar bar di Plaza San Pedro ditutup. Seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Korban yang terluka masih mengerang dan merintih, darah menggenangi leher dan punggung atasnya, sementara polisi sedang berbicara dengan petugas keamanan dan sejumlah saksi.”

Alun-Alun San Pedro merupakan salah satu dari banyak lokasi di kawasan Teluk San Francisco yang menjadi tuan rumah acara nonton bareng pertandingan Piala Dunia di layar raksasa.