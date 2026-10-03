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Real Madrid v Juventus - UEFA Champions League Quarter Final Second LegGetty Images Sport
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Benatia Terjun ke Polemik Cristiano Ronaldo dengan Pernyataan Berani

Portugal
C. Ronaldo
M. Benatia
Portugal vs Norway
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UEFA Nations League A
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Denmark
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Pemain Maroko itu buka suara

Kepergian mendadak Cristiano Ronaldo dari kamp timnas Portugal, usai kemenangan atas Norwegia, memicu kontroversi luas seputar masa depan kapten Portugal bersama tim nasional negaranya, di tengah suasana tegang di dalam kamp.

Ronaldo tetap duduk di bangku cadangan selama kemenangan Portugal atas Norwegia dengan skor 2-1, sebelum ia meninggalkan kamp timnas di Kopenhagen setelah konferensi pers yang digelar pelatih Jorge Jesus, yang dalam kesempatan itu menegaskan bahwa dirinyalah pemegang keputusan akhir terkait susunan pemain.

Beberapa jam kemudian, Ronaldo meninggalkan kamp dan menaiki pesawat pribadinya, sehingga kejadian itu berubah menjadi isu opini publik di Portugal, di tengah pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depan bintang Al Nassr tersebut bersama tim nasional.

Di tengah krisis ini, Mehdi Benatia, mantan rekan setim Ronaldo di Juventus dan analis olahraga di saluran "Canal+", menyatakan harapannya agar bintang Portugal itu melanjutkan kariernya bersama tim nasional negaranya.



Mantan kapten timnas Maroko itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis: "Saya berharap kita bisa melihat Cristiano Ronaldo kembali ke timnas Portugal dan mendapatkan penghormatan yang layak ia terima".

Pernyataan Benatia mencerminkan keinginannya untuk melihat Ronaldo melanjutkan perjalanan internasionalnya dan memperoleh penghormatan yang pantas atas segala kontribusinya bagi timnas Portugal selama bertahun-tahun, di saat masyarakat olahraga Portugal menanti langkah berikutnya dari sang legenda.



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