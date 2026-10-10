Setelah para petinggi juara rekor Jerman itu dalam beberapa pekan terakhir masih menyinggung kontrak jangka panjang sang pemain luar biasa (hingga 2029), Eberl melontarkan nada berbeda jelang laga Bundesliga di markas FC Augsburg. Ia mengatakan bahwa tujuan yang jelas adalah menuntaskannya dalam waktu dekat.

"Keinginan kami sudah sangat jelas," kata pria 53 tahun itu kepada DAZN seraya menegaskan: "Kami ingin bekerja sama dengan Michael dalam waktu lama, melewati 2029, idealnya memperpanjang kontraknya." Bagaimanapun, Olise adalah seorang "pemain kelas dunia yang masih belum mencapai akhirnya". Sejelas itu Eberl belum pernah berbicara soal rencana Bayern terkait perpanjangan kontrak pemain Prancis tersebut. Pada September, dalam wawancara dengan Sport Bild, yang disampaikan hanya bahwa mereka "ingin tahu pada musim panas berikutnya" apakah "ada kecenderungan dari pihaknya untuk memperpanjang atau tidak".

Meski begitu, Eberl mengklarifikasi secara "jujur" bahwa "belum ada pembicaraan sama sekali". Terkait rumor terbaru, ia menjelaskan: "Apa yang terjadi di sekitar kami itu bahkan belum terjadi sama sekali." Namun demikian, sudah "sangat jelas" bahwa Bayern ingin mempertahankan Olise melewati 2029. "Itu keinginan kami, tetapi masih ada pihak ketiga."

FC Bayern München: Berapa gaji yang akan diterima Michael Olise ke depannya?

Belakangan, sedikit demi sedikit mulai bocor detail soal bagaimana FCB kabarnya ingin membuat pemain 24 tahun itu tertarik untuk bertahan dalam jangka panjang. Fabrizio Romano, misalnya, melaporkan adanya klausul Ballon d'Or, yang membuat Olise akan menerima pembayaran bonus jika ia benar-benar memenangkan penghargaan bergengsi itu.

Sky sementara itu jauh lebih konkret. Menurut laporan tersebut, Bayern ingin menggoda pemain tim nasional Prancis itu dengan kontrak yang berlaku hingga 2032. Gaji tahunan sebesar 25 juta euro disebut menjadi angka yang mungkin. Dengan demikian, Olise akan masuk ke level gaji para penerima bayaran tertinggi seperti Harry Kane dan Jamal Musiala. Saat ini, Olise disebut menerima sekitar 14 juta euro per tahun. Bahkan di Real Madrid pun kini diyakini bahwa pemain ofensif itu akan tetap bersama juara rekor Jerman tersebut. Los Blancos sudah cukup lama disebut memiliki minat besar terhadap transfer tersebut.

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Apakah Michael Olise akan mendapatkan klausul pelepasan?

Namun, kemungkinan perpanjangan kontrak itu bisa bergantung pada satu syarat: dari lingkungan Olise disebutkan bahwa ia hanya akan menandatangani jika ada klausul pelepasan. Saat masih di klub lamanya, Crystal Palace, penyerang itu juga sudah mengamankan opsi seperti itu. FC Bayern memanfaatkannya pada 2024 dan merekrut Olise seharga 53 juta euro. Namun, dalam kontraknya saat ini tidak ada klausul pelepasan.

Sebelum negosiasi kontrak dengan Olise dimulai, pembicaraan dengan Kane lebih dulu diprioritaskan. Kontrak pemain Inggris itu berakhir pada akhir musim. Pembicaraan dengan sang mesin gol sudah berlarut-larut selama beberapa pekan. Namun, Kane sendiri belakangan memberi harapan soal akhir yang segera tercapai. "Kami sudah cukup dekat. Saya merasa nyaman. Tidak akan terlalu lama lagi sampai akan ada pengumuman," kata pria 33 tahun itu, seraya berbicara tentang "diskusi yang terbuka".