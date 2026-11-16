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Santi Cañizares, mantan kiper Real Madrid dan Valencia, ikut angkat bicara dalam polemik yang dipicu pernyataan Thomas Tuchel soal rasisme di Spanyol.

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Cañizares menolak generalisasi terhadap masyarakat Spanyol dan meminta pelatih timnas Inggris itu menanyakan langsung kepada Jude Bellingham, bintang Real Madrid, tentang pengalaman pribadinya selama tinggal di ibu kota Spanyol.

Sebelumnya, dalam konferensi pers jelang laga Inggris kontra Spanyol, Tuchel memperingatkan para pemainnya tentang kemungkinan mereka menjadi sasaran perlakuan semacam itu dalam pertandingan yang digelar di Stadion Metropolitano. Pernyataan tersebut memicu kekesalan para pendukung Spanyol, yang melontarkan siulan cemoohan saat lagu kebangsaan Inggris dikumandangkan.

Program "El Tertulión" di Radio COPE membahas pernyataan tersebut. Dalam acara itu, Cañizares membela Spanyol dengan mencontohkan pengalaman Bellingham, pemain Real Madrid yang sudah beberapa tahun tinggal di ibu kota Spanyol. Menurutnya, Tuchel bisa bertanya langsung kepada sang pemain tentang kehidupan sehari-harinya dan sejauh mana ia merasa nyaman di sana.

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"Thomas Tuchel bisa bertanya kepada Jude Bellingham bagaimana keadaannya di Madrid, apakah restoran-restoran membuka pintu untuknya, dan apakah ia bisa menjalani hidup secara normal. Kalau citra kami di Inggris tidak baik, mereka sebaiknya memakai kacamata," ujar mantan kiper tersebut, seperti dikutip Defensa Central.

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"Ia bisa bertanya kepada Bellingham atau para pemain Real Madrid apakah mereka menghadapi masalah. Tindakan bodoh segelintir orang memang tidak membantu, tetapi kita tidak bisa berfokus pada minoritas dan menganggapnya mewakili semua orang," tambahnya. Cañizares menegaskan penolakannya terhadap anggapan bahwa Spanyol adalah negara rasis, dengan berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Meski begitu, ia tidak menampik adanya individu yang memiliki pandangan rasis di tengah masyarakat Spanyol, seraya menjelaskan bahwa kasus semacam itu ada di berbagai negara.

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"Jika konstitusi memperlakukan kita semua secara setara dan hukum berlaku sama bagi semua orang, maka Spanyol bukan negara rasis. Kalaupun ada orang-orang rasis, mereka ada di sini dan di mana pun. Kami ini jumlahnya sangat banyak, dan tidak masuk akal untuk percaya bahwa tidak ada satu pun orang rasis di antara kami," lanjutnya.

Kendati demikian, Thomas Tuchel, pelatih kepala timnas Inggris, menyatakan kekesalannya atas pemelintiran pernyataannya terkait kemungkinan terjadinya pelecehan rasis dalam laga melawan Spanyol di Madrid. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memperkirakan akan terjadi pelanggaran apa pun, dan saat itu ia hanya menjawab pertanyaan mengenai prosedur yang berlaku jika insiden semacam itu terjadi.

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Ia menjelaskan bahwa dirinya telah memberi tahu para pemain tentang protokol penanganan insiden seperti itu, sembari menegaskan bahwa ia justru memperkirakan suasana yang bersahabat dan suporter Spanyol yang antusias mendukung tim nasional mereka. "Saya tidak memperkirakan rasisme di mana pun, dan saya akan terkejut jika hal itu terjadi. Saya akan menjadi orang pertama yang membela nilai-nilai ini," tambahnya. Menurut Tuchel, polemik tersebut justru dipicu oleh para jurnalis yang menimbulkan kebingungan yang tidak perlu.

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