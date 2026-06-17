Bellingham dan Kane memimpin skuad Inggris... sementara Kroasia mengandalkan Luka Modrić

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, yang menjabat sebagai pelatih kepala Tim Nasional Inggris, mengumumkan susunan pemain inti yang akan diturunkan dalam laga yang dinanti-nantikan melawan Kroasia, pada pertandingan pembuka kedua tim dalam ajang Piala Dunia 2026.

Dalam susunan pemain ini, Tuchel mengandalkan keseimbangan pertahanan yang kokoh yang memadukan pengalaman dan energi, dengan mengandalkan duet bek tengah Konsa dan Stones, sementara kehadiran Elliot Anderson bersama Rice dan Bellingham memberikan fleksibilitas taktis di lini tengah.

Sedangkan di lini serang, Harry Kane memimpin barisan depan yang didukung oleh kecepatan Anthony Gordon dan Noni Madueke di sayap.

Susunan pemainnya adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Jordan Pickford.

Pertahanan: Ezri Konsa - Niko O'Reilly - John Stones - Reece James.

Lini tengah: Declan Rice - Elliott Anderson - Jude Bellingham.

Lini depan: Harry Kane - Anthony Gordon - Nonie Madueke.

Tuchel berharap susunan pemain ini dapat memberikan timnas Inggris kemampuan untuk mengendalikan ritme permainan dan mengandalkan peralihan serangan yang cepat, memanfaatkan kreativitas Jude Bellingham serta kemampuan Kane dalam menghubungkan lini-lini, saat menghadapi timnas Kroasia yang memiliki pengalaman luas di turnamen-turnamen besar.

Di sisi lain, susunan pemain Kroasia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Dominik Livaković.

Pertahanan: Josip Stanišić - Josko Gvardiol - Josip Sotaló - Luka Vuković.

Lini tengah: Luka Modrić - Mario Pasalić - Martin Baturina - Petar Sučić.

Penyerang: Ivan Perišić - Petar Musa.