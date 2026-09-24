Xavi akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional Belanda pada Kamis malam. Kampanye Nations League yang baru akan dibuka melawan Jerman, yang juga ditangani oleh debutan Jürgen Klopp. Voetbalzone menyusun susunan pemain gabungan dari kedua tim.

Bagi Belanda maupun Jerman, Piala Dunia musim panas lalu berakhir dengan kekecewaan besar. Jerman secara mengejutkan langsung tersingkir setelah fase grup lewat adu penalti melawan Paraguay, sementara Belanda juga kembali menambah trauma penalti. Di babak 16 besar, Maroko mampu mengendalikan saraf dengan lebih baik.

Laga Nations League pada Kamis malam bukan hanya menarik karena sejarah antara kedua negara; kedua tim juga tampil dengan pelatih baru. Klopp dan Xavi mendapat kesempatan emas untuk memulai masa kerja mereka dengan meyakinkan.

Xavi terutama telah membuat keputusan penting di posisi penyerang Belanda dengan tidak memilih Memphis Depay dan Wout Weghorst, sementara Klopp sampai memanggil 44 pemain. Untuk laga melawan Belanda, ia telah memangkas skuad menjadi 24 pemain. Perkiraan susunan pemain kedua negara diletakkan berdampingan dan inilah Combined XI versi kami.

Kiper: Bart Verbruggen

Bart Verbruggen mengawali musim Premier League dengan start yang buruk lewat penampilan lemah melawan Chelsea (kalah 4-3), tetapi setelah itu ia mampu bangkit dengan sangat baik. Kiper Brighton & Hove Albion itu setelahnya hanya kebobolan satu gol lagi dan mencatat total sebelas penyelamatan dalam tiga laga liga. Marc-André ter Stegen adalah kiper utama di bawah Klopp. Penjaga gawang berpengalaman itu dalam beberapa pekan terakhir bersama Ajax tampil bergantian antara laga bagus dan kebobolan yang membuatnya tampak kurang meyakinkan.

Bek kanan: Denzel Dumfries

Jerman kemungkinan akan memulai laga melawan Belanda dengan debutan Philipp Treu. Bek kanan berusia 25 tahun itu memiliki intensitas dan kapasitas berlari yang sangat besar, tetapi tentu saja belum bisa menandingi Denzel Dumfries.

Duo bek tengah: Jonathan Tah dan Virgil van Dijk

Jika melihat bek tengah kanan, menurut kami persaingannya sangat tipis. Jonathan Tah nyaman menguasai bola dan dalam beberapa musim terakhir telah membuktikan mampu bermain dengan banyak ruang di belakang garis terakhir. Jan Paul van Hecke juga bagus dalam membangun serangan, berani bertahan secara agresif, dan memulai musim debutnya di Tottenham Hotspur dengan kuat. Namun, ia belum memiliki pengalaman yang sama di level tertinggi Liga Champions dan internasional seperti Tah.

Memilih antara Virgil van Dijk dan Nico Schlotterbeck juga sama sekali tidak mudah. Namun, karena pemain Jerman itu baru saja kembali bugar dan baru memiliki dua pertandingan bersama Dortmund, pilihan kepada kapten Belanda pun cepat ditetapkan.

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Bek kiri: Nathaniel Brown

Nathaniel Brown dan Micky van de Ven nyaris tidak bisa dibandingkan sebagai tipe bek. Brown adalah pemain yang sangat menyerang dan serbabisa, yang benar-benar bisa memberi nilai tambah bagi Jerman saat menguasai bola, sementara Van de Ven memiliki kecepatan dan fisik sebagai senjata utamanya. Pemain internasional Belanda itu pada dasarnya adalah seorang bek tengah, itulah mengapa pilihan jatuh kepada Brown.

Gelandang bertahan: Joshua Kimmich

Segalanya mengarah pada Joey Veerman yang akan menjalani comeback di timnas Belanda pada Kamis malam setelah lebih dari dua tahun. Pemain kreatif itu memulai masa baktinya di Borussia Dortmund dengan sangat kuat, di mana ia dengan sangat cepat berhasil merebut tempat di starting XI. Veerman dalam periode mendatang menghadapi tantangan untuk meyakinkan para pengkritiknya bahwa ia juga bisa menjadi pembeda dalam laga-laga besar. Hal itu sudah berkali-kali dibuktikan Kimmich di masa lalu.

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Gelandang lain: Felix Nmecha dan Jamal Musiala

Antara Ryan Gravenberch dan Felix Nmecha, pilihannya sulit. Gravenberch menjalani musim debut yang sangat bagus bersama Liverpool di bawah Arne Slot, tetapi di bawah manajer baru Andoni Iraola ia tidak lagi dijamin mendapat tempat di starting XI. Felix Nmecha memberi kesan besar sebagai rekrutan baru Borussia Dortmund dan saat melawan Belanda kemungkinan harus menjaga keseimbangan lini tengah bersama Kimmich. Peluang besar ada pada Gravenberch untuk memulai bersama Belanda lebih sebagai nomor 8. Berdasarkan performa saat ini, pilihan kami jatuh kepada pemain Jerman berusia 25 tahun itu.

Jika melihat posisi nomor 10, sebenarnya hanya ada satu pilihan logis: Jamal Musiala. Ia sempat dua kali ambruk saat persiapan musim, tetapi kini sudah kembali bugar. Musiala memiliki kualitas yang luar biasa besar dan bisa mengambil alih pertandingan malam ini seorang diri. Tijjani Reijnders sudah cukup sering tampil menonjol dengan seragam Belanda di masa lalu. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah ia bisa kembali mencapai level tertingginya setelah transfer ke Saudi Pro League.

Sayap kanan: Karim Adeyemi

Karim Adeyemi bisa saja menjadi pembelian murah musim ini. Barcelona hanya membayar 22 juta euro untuk merekrutnya dari Borussia Dortmund. Di Catalunya, penyerang sayap cepat itu dalam waktu singkat sudah mampu memberi kesan besar. Hal yang sama juga berlaku untuk Crysencio Summerville seperti Reijnders: ia diharapkan mencapai level terbaiknya, sementara ia bermain setiap pekan di kompetisi yang lebih lemah.

Penyerang: Brian Brobbey

Apakah memilih Brian Brobbey untuk Combined XI kami berdasarkan hattrick-nya melawan Manchester City akhir pekan lalu mungkin agak oportunistis? Mungkin saja. Namun, Brobbey juga menjalani musim debut yang sangat kuat dengan seragam Sunderland. Selain itu, pada 2024 ia pernah menjalani duel-duel hebat dengan Tah dalam pertandingan Belanda melawan Jerman. Saat itu, Brobbey nyaris selalu keluar sebagai pemenang. Itu yang pada akhirnya membuatnya menjadi pilihan logis. Kai Havertz adalah tipe penyerang yang sama sekali berbeda dan bisa membuat serangan Jerman secara keseluruhan berjalan lebih baik.

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Sayap kiri: Cody Gakpo

Jika ada satu pemain yang menjalani musim panas transfer penuh gejolak, maka Cody Gakpo-lah orangnya. Setelah saga besar, ia pada akhirnya tetap bertahan di Liverpool, lalu dalam beberapa pekan terakhir membantu tim dengan sangat baik lewat dua gol dan empat assist. Bersama timnas Belanda, Gakpo juga selalu memberi kontribusi. Karena itu, Kevin Schade yang tampil menonjol bersama Brentford jelas harus mengalah.

Combined XI Belanda/Jerman: Verbruggen; Dumfries, Tah, Van Dijk, Brown; Kimmich, Nmecha, Musiala; Adeyemi, Brobbey, Gakpo.

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