Bek Prancis: Inilah strategi untuk menghentikan Haaland

Bek Bayern Munich asal Prancis, Dayot Upamecano, waspada menghadapi penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, menjelang pertandingan antara kedua tim pada Jumat malam mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis dan Norwegia bersaing memperebutkan posisi teratas di Grup 9, di mana masing-masing tim mengoleksi 6 poin berkat kemenangan atas Senegal dan Irak, dengan selisih gol yang menguntungkan Les Bleus.

Dalam wawancara dengan surat kabar Prancis “L’Équipe”, Upamecano mengatakan: “Dengan Haaland, Anda harus selalu mengawasinya dengan cermat, memperhatikan posisinya, serta pemain yang menguasai bola.”

Ia menambahkan: “Ketika dia berada di belakang saya, dan ketika salah satu rekan setimnya berlari di sayap, saya tahu bahwa saya perlu melirik sekali atau dua kali untuk mengetahui arah tujuannya dan bagaimana posisinya. Kita semua tahu bahwa dia adalah pemain yang sangat cepat, mirip dengan Kylian Mbappé.”

Hassama melanjutkan, seperti dilansir situs “Foot Mercato” Prancis: “Cukup sepersekian detik baginya untuk mengubah arah. Jadi, Anda harus terus mengawasinya. Jika Anda tidak bisa memprediksi sentuhannya dan mencegahnya mendapatkan bola, Anda harus mencoba mendorongnya ke sayap. Dia adalah pemain yang menyukai kontak fisik, dan saya juga begitu.”

Dia menambahkan: “Namun, terkadang, kamu harus mengendalikan jalannya pertandingan, mendorongnya ke salah satu sisi, dan mempersempit sudut tembakannya. Saat timnya melakukan tendangan sudut, lebih baik selalu menggandakan penjagaan. Pemain timku yang bertugas mengawalnya—biasanya bek sayap—tidak boleh terlalu jauh darinya, dan aku harus tetap berada tepat di belakangnya, dekat dengannya, tapi tidak terlalu dekat.”

Dia menutup pernyataannya: “Sulit untuk mencoba memprediksi gerakannya dan mengantisipasinya karena dia sangat kuat. Melawannya, selalu ada pertarungan yang sesungguhnya.”

Perlu dicatat bahwa Haaland telah mencetak 4 gol dalam dua pertandingan pertama Norwegia di Piala Dunia, dengan dua gol ke gawang Irak dan dua gol lainnya saat melawan Senegal.