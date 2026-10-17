UEFA tengah mengintensifkan pencarian kandidat konsensus untuk menghalangi masa jabatan keempat Gianni Infantino sebagai presiden FIFA.

Menurut surat kabar Sport, yang mengutip Sky Sport Jerman, beberapa pihak di dalam UEFA dan Federasi Sepak Bola Jerman mengajukan nama David Beckham, legenda timnas Inggris, sebagai salah satu opsi untuk menghadapi Infantino.

Pertemuan terakhir Dewan FIFA menjadi percikan yang memicu berbagai langkah tersebut, setelah berakhir dengan hasil yang sangat mengecewakan bagi harapan para pengkritik Infantino.

Meski UEFA hadir dalam pertemuan itu dengan membawa sejumlah pertanyaan mengenai berkas-berkas utama, seperti hak komersial dan hak siar televisi, Infantino kembali menghindari pemberian jawaban langsung, di saat ia membuka jalan menuju masa jabatan kepresidenan keempat.

Keterbatasan waktu memberikan tekanan pada blok oposisi, karena tenggat resmi pendaftaran pencalonan di FIFA berakhir pada 18 November mendatang.

Presiden Federasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, mengakui hal itu secara terbuka dalam pernyataan eksklusif kepada jaringan RTL dan Sky Sport, dengan berkata, "Kami tetap berpegang pada tujuan untuk melihat orang lain memimpin FIFA, dan itu tentu saja menuntut diajukannya kandidat alternatif."

Setelah pertemuan puncak yang mengumpulkan para presiden federasi Eropa di Berlin, UEFA menetapkan kriteria yang dibutuhkan untuk memilih figur yang tepat bagi jabatan tersebut.

Organisasi tersebut mensyaratkan bahwa kandidat haruslah figur yang dihormati dan memiliki penerimaan luas di dalam dunia sepak bola, memiliki pengalaman manajerial, serta kemampuan membangun aliansi antar-konfederasi, di samping komitmen kuat terhadap integritas dan reformasi.

Dalam pertemuan yang menghimpun para pejabat federasi itu, satu kriteria mendasar terus ditegaskan, yaitu keharusan kandidat memiliki daya tarik dan kehadiran internasional yang memungkinkannya menyaingi kehadiran media yang luas dan pengaruh institusional besar yang dimiliki Infantino.

Di antara nama-nama yang beredar di kalangan Eropa, nama David Beckham mencuat sebagai opsi yang paling menarik perhatian dan paling tidak lazim.

Mantan bintang sepak bola Inggris itu memiliki kualifikasi yang sangat tidak biasa di lingkungan kepemimpinan tradisional federasi-federasi olahraga. Ketenarannya di media global dan kemandirian finansialnya berpadu dengan kepemilikan pengaruh eksekutif yang nyata, yang ia buktikan sebagai salah satu pemilik klub Inter Miami di liga sepak bola Amerika, proyek yang berpuncak pada perekrutan Lionel Messi.

Keterkaitannya yang erat dengan pasar Amerika Utara juga menjadikannya mata rantai yang tepat antara sepak bola Eropa dan CONCACAF, salah satu pihak yang hendak ditarik UEFA untuk membangun mayoritas alternatif terhadap blok pendukung Infantino, yang mempertahankan pengaruhnya di Afrika dan Asia.

Meski usulan ini menarik, melangkah maju dengannya mengandung kesulitan yang sangat besar. Secara historis, Beckham menjaga hubungan yang sangat erat dengan Infantino sendiri, dan ia aktif terlibat dalam berbagai acara serta kampanye resmi FIFA.