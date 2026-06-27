Beberapa jam sebelum pertandingan melawan Maroko... Tragedi kecelakaan yang menimpa bintang Belanda

Cody Gakpo, penyerang Liverpool dan tim nasional Belanda, bersama pasangannya Nowa van der Beeg, mengumumkan bahwa mereka kehilangan bayi yang mereka nantikan selama masa kehamilan, sehingga mengakhiri impian mereka untuk menjadi orang tua.

Nowa membagikan pesan yang penuh kesedihan melalui akun Instagram-nya, di mana ia menulis: “Dengan hati yang hancur, kami berbagi kabar duka ini bahwa bayi kami telah meninggal dunia saat masih dalam kandungan. Terima kasih atas cinta dan dukungan kalian,” sebelum akhirnya mengungkapkan nama bayi yang telah tiada: “Ilya Rafael Jacopo.. Kami akan terus mencintaimu selamanya, dan kamu akan tetap menjadi putra kami selamanya.”

Tragedi ini menimpa bintang tim nasional Spanyol di puncak kejayaannya di Piala Dunia 2026, di mana ia menunjukkan performa luar biasa bersama timnas negaranya, dan hanya beberapa hari sebelum menghadapi timnas Maroko di babak 32 besar.

Jakbo telah menjalin hubungan dengan Benoît sejak Desember 2020, dan mereka menetap bersama di Inggris setelah ia pindah ke Liga Premier, untuk kini menghadapi ujian emosional terberat yang bisa dialami oleh sepasang orang tua.