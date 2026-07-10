Bebe menolak permintaan pertama dari Jesus di tim nasional Portugal

Saat Jorge Jesus sedang menyempurnakan susunan staf teknisnya untuk memimpin tim nasional Portugal setelah tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026, respons pertama yang muncul cukup mengejutkan: Pepe menolak tawaran tersebut.

Bek legendaris Portugal berusia 43 tahun itu menutup pintu untuk kembali ke "Brasil-nya Eropa" sebagai asisten pelatih, meskipun Jesus secara terbuka memujinya.

Jesus mulai bergerak untuk membentuk staf pelatihnya, setelah “Seleção” tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara pelatih berusia 71 tahun itu menghadapi rintangan pertama sejak dini, setelah bek internasional mantan timnas Portugal, Pepe, menolak bergabung dengan staf pelatih.

Menurut laporan situs “fichajes”, nama Pepe, yang berusia 43 tahun, sempat menjadi kandidat kuat untuk posisi asisten pelatih, terutama setelah penampilannya dalam pertandingan Portugal yang digelar Senin lalu di Dallas. Namun, sumber yang sama menegaskan bahwa legenda Real Madrid dan Porto tersebut menolak tawaran tersebut.

Sementara itu, Jesus tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Pepe saat perkenalan resminya sebagai pelatih tim nasional pada hari Jumat. Ketika ditanya mengenai alasan mengapa mantan bek tersebut tidak bergabung dengan staf pelatihnya, ia mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Portugal “Apola”: "Tidak ada staf pelatih khusus untuk saya dan staf pelatih terpisah untuk federasi. Staf pelatih ini akan menjadi milik saya, dan dengan demikian juga milik tim nasional."

Ia menjelaskan: “Saya belum pernah berbicara dengan Pepe sebelumnya. Apakah namanya menarik bagi saya? Ya. Dia bukanlah sosok asing bagi saya di tim nasional. Ketika saya tiba di Benfica pada masa jabatan kedua saya, saya merekrut Luisão, dan ketika saya tiba di Arab Saudi, saya merekrut mantan pemain dari kedua klub tersebut.”

Jesus menambahkan: “Bebe adalah pemain yang memenuhi semua syarat, mengingat riwayatnya bersama tim nasional, tetapi keputusan akhir ada di tangannya. Jika dia merasa ingin mencoba pengalaman lain, akan ada orang lain yang menggantikannya. Itu bukan masalah besar.”

Pernyataan Jesus mengungkap strateginya yang biasa, yaitu mengandalkan mantan pemain dalam staf teknisnya untuk menjalin hubungan dengan para pemain, seperti yang dilakukannya dengan Luisão di Benfica. Namun, penolakan dini dari Pepe menempatkannya di hadapan tantangan baru untuk menemukan “pemimpin ruang ganti” yang memiliki pengalaman internasional dan pengaruh kuat di dalam tim nasional.

Hingga saat ini, Jesus terus melakukan konsultasi untuk melengkapi stafnya sebelum memulai persiapan untuk Euro 2028 dan Piala Dunia 2030, sementara masyarakat Portugal menantikan nama-nama yang akan mendampingi pelatih berpengalaman tersebut dalam misi barunya.