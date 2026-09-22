BBC punya kabar besar soal masa depan Arteta di Arsenal

Mikel Arteta tetap setia kepada Arsenal. BBC melaporkan pada Selasa bahwa manajer asal Spanyol itu akan memperpanjang kontraknya yang habis setelah musim ini. Kabarnya, Arteta akan mendapat kenaikan gaji besar di juara bertahan tersebut.

Manajemen Arsenal dan Arteta sudah berbicara selama beberapa bulan mengenai perpanjangan kontrak. BBC sebelumnya melaporkan pada awal bulan ini bahwa kesepakatan antara semua pihak yang terlibat sudah dekat.

Belum ada yang diketahui soal durasi kontrak baru itu. Namun, disebutkan bahwa dengan kesepakatan baru tersebut Arteta setidaknya akan genap sepuluh tahun bekerja untuk Arsenal. Pria Spanyol itu mulai menjabat di London Utara pada Desember 2019.

Arteta akan mendapat penghasilan jauh lebih besar daripada 13 juta euro per tahun yang jika dikonversi ia terima saat ini. Selain itu, ada pula bonus hampir tujuh juta euro untuk pelatih juara tersebut.

Soal kontrak baru, Arteta baru-baru ini berbicara dengan sangat jelas. ''Para penggemar tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena saya ingin berada di sini. Saya sangat bahagia dan sangat berterima kasih bisa bekerja sama dengan orang-orang ini.''

Arteta membawa Arsenal meraih gelar liga pertama sejak 2004 pada Mei. Bulan lalu, Community Shield diraih setelah kemenangan 3-0 atas Manchester City. Pada periode awalnya, Arteta juga berhasil memenangkan Piala FA.

Target terbesar tetap menjuarai Liga Champions. Arsenal nyaris melakukannya pada musim lalu. Namun, di final mereka kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain.