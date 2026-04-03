BBC mengungkap FIFA melakukan 'pengkhianatan besar' terkait Piala Dunia 2026

FIFA tertangkap basah oleh BBC karena berbohong secara terang-terangan terkait harga tiket Piala Dunia 2026. Federasi sepak bola dunia tersebut menjanjikan tiket yang relatif ‘terjangkau’ dalam buku penawaran, namun kemudian sama sekali tidak menepati janji tersebut. Pada kenyataannya, harga tiket ternyata melonjak drastis. Di saat yang sama, proses penjualan tiket berlangsung kacau dan membuat frustrasi para pendukung di seluruh dunia.

FIFA telah membuka fase penjualan terakhir untuk Piala Dunia 2026. Meskipun federasi tersebut menjanjikan harga maksimum 1.550 dolar AS untuk tiket final, angka-angka tersebut kini jauh lebih tinggi. Selama periode penjualan awal, harga sudah melonjak tajam, namun pada putaran penjualan terbaru, tiket tercatat mencapai hingga 10.990 dolar. Ini kemungkinan merupakan harga tiket reguler termahal sepanjang sejarah untuk sebuah pertandingan sepak bola.

Kategori yang ‘lebih murah’ pun mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tiket kategori tiga naik dari 4.185 dolar menjadi 5.785 dolar, atau naik lebih dari 38 persen. Kategori dua bahkan mencapai 7.380 dolar, sementara harga penawaran terus berfluktuasi akibat penerapan model harga dinamis.

Ketidakjelasan seputar penjualan tiket menimbulkan frustrasi tambahan di kalangan penggemar. FIFA belum mempublikasikan struktur harga lengkap dan tidak mengumumkan sebelumnya pertandingan mana saja yang akan tersedia. Para pendukung harus mengantre berjam-jam dalam antrean virtual, tanpa jaminan keberhasilan.

BBC sendiri mengalami betapa bermasalahnya sistem tersebut. Akibat kesalahan teknis, ribuan penggemar ditempatkan di antrean yang salah, sehingga mereka harus mengantre dari belakang lagi. Dalam beberapa kasus, dibutuhkan waktu lebih dari enam jam sebelum dapat mengakses sistem tiket.

Bahkan bagi mereka yang sudah berhasil masuk, pilihan yang tersedia pun terbatas. Dari 72 pertandingan penyisihan grup, awalnya hanya 35 yang tersedia, tanpa pertandingan dari negara-negara papan atas seperti Inggris atau Skotlandia. Yang menarik, Belanda adalah satu-satunya negara dari sepuluh besar daftar peringkat yang tiketnya tersedia untuk dijual.

Harga di pasar sekunder resmi jauh lebih tinggi. Di sana, tiket final Piala Dunia ditawarkan seharga 82.780 dolar, sementara opsi termurah masih berharga 27.000 dolar. FIFA tidak hanya meraup keuntungan besar dari penjualan tiket reguler, tetapi juga menerima komisi sebesar tiga puluh (!) persen dari tiket yang dijual kembali.

Para kritikus menyebutnya sebagai 'pengkhianatan monumental' terhadap para pendukung dan menyoroti kurangnya transparansi. “Para pendukung sama sekali tidak tahu apa yang harus mereka harapkan,” kata organisasi penggemar. Bagi banyak penggemar, kunjungan ke Piala Dunia tampaknya menjadi tidak terjangkau, dengan biaya total yang bisa mencapai jauh di atas 10.000 euro.