Menurut informasi surat kabar Bild, Klopp tidak akan menyaksikan laga besar antara Bayern Munich dan RB Leipzig pada Sabtu. Sebagai gantinya, ia akan mengamati langsung pertandingan Bayer Leverkusen melawan SC Freiburg.

Pelatih berusia 59 tahun itu memang memasukkan empat pemain SC Freiburg, yakni Max Rosenfelder, Philipp Treu, Yannik Engelhardt, dan Derry Scherhant, ke dalam dua skuad yang ia susun selama jeda internasional ekstra panjang yang baru berakhir. Meski begitu, ketidakhadirannya di Munich tetap mengejutkan. Selain melewatkan kesempatan melihat langsung banyak pemain timnas, Klopp juga tidak akan bertemu kembali dengan sejumlah sosok yang dikenalnya dari Leipzig. Sebelum mulai bertugas di DFB, ia diketahui bekerja sebagai Head of Global Soccer di Red Bull sehingga kerap hadir dalam pertandingan tim asal Sachsen tersebut.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa asisten pelatih Sven Bender akan menyaksikan pertandingan antara tim promosi SV Elversberg dan FC Augsburg. SV Elversberg sebelumnya melepas Felix Keidel ke tim DFB, sementara FC Augsburg melepas Finn Dahmen dan Hennes Behrens.

Jürgen Klopp akan menyaksikan laga Bayern Munich lainnya

Meski demikian, surat kabar Bild mengungkapkan bahwa Klopp akan mengamati para pemain Bayern di Liga Champions pada Rabu dan juga berkesempatan melihat Kai Havertz dari Arsenal. Asistennya, Pepijn Lijnders, akan menyaksikan laga tandang Leipzig melawan Real Madrid. Selain David Raum, Ridle Baku, dan Brajan Gruda yang masuk skuad terakhir, Rocco Reitz mungkin juga berpeluang dipertimbangkan untuk agenda timnas berikutnya di Nations League pada November.

Klopp akan mengumumkan skuadnya pada 5 November. Berbeda dari skuad September, kali ini jumlahnya tidak akan mencapai 44 pemain. Sang pelatih timnas akan membatasi skuadnya, kemungkinan maksimal 26 pemain. Tim DFB akan menghadapi Serbia (13 November), lalu Belanda (16 November), untuk menutup fase grup Nations League. Mereka harus memenangi kedua pertandingan agar masih bisa finis di dua posisi teratas dan menjaga peluang lolos ke perempat-final.

Berbeda dari pendahulunya, Julian Nagelsmann, Klopp telah menyaksikan banyak pertandingan bahkan sebelum mengumumkan skuad pertamanya untuk menilai calon pemain. Ia juga mengunjungi sesi latihan klub-klub.