Kristoph Freund, direktur olahraga klub Bayern Munich, menegaskan tidak ada perkembangan drastis dalam negosiasi perpanjangan kontrak penyerang Inggris Harry Kane, sembari pada saat yang sama menekankan optimisme besarnya terkait jalannya pembicaraan dengan kapten timnas "The Three Lions" tersebut.

Pernyataan Freund tersebut muncul sebagai respons atas laporan-laporan media Jerman yang beredar pada awal pekan ini, yang menyebutkan bahwa Kane secara prinsip telah menyetujui klausul kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2029.

Dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini bersama pelatih kepala Vincent Kompany, pertanyaan-pertanyaan seputar kemungkinan gagalnya kesepakatan ini terjawab, di mana Freund mengatakan sebagaimana dikutip situs ESPN: "Semua kemungkinan tetap terbuka selama kontrak belum ditandatangani secara resmi, dan tidak ada perkembangan baru untuk saat ini."

Direktur olahraga klub Bavaria itu menambahkan: "Pembicaraan berjalan sangat baik dan kami sangat positif. Semua orang tahu betapa gigihnya kami untuk memperpanjang kontraknya, dan Harry merasa sangat nyaman di sini di Munich."

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Kane yang berusia 33 tahun tampil dengan level luar biasa sejak bergabung dengan Bayern Munich dari Tottenham pada tahun 2023; ia mencetak 152 gol dalam 154 pertandingan, dan meraih gelar top skor Liga Jerman di setiap musim yang ia jalani, serta mengantar klub Bavaria tersebut menjuarai dua gelar di "Bundesliga" dan Piala Jerman musim lalu.

Kane juga menyamai rekor dengan tampil di 125 pertandingan internasional bersama timnas Inggris pada Selasa lalu, yang ia rayakan dengan mencetak dua gol dalam kemenangan tiga gol tanpa balas atas Republik Ceko.

Level permainan yang kuat ini menempatkannya dalam daftar kandidat terdepan untuk meraih penghargaan Ballon d'Or yang hasilnya dijadwalkan diumumkan di ibu kota Inggris, London, akhir bulan ini.

Sementara rekan setimnya Michael Olise juga berada dalam daftar kandidat penghargaan tersebut, pelatih Kompany meremehkan pentingnya perdebatan seputar peluang para pemainnya, dengan berkata: "Saya rasa keputusannya sudah ditetapkan, bukan? Jadi saya tidak bisa mengubah apa pun terlepas dari apa yang saya katakan. Saya mohon maaf, tetapi Ballon d'Or tidak ada dalam pikiran saya setiap hari, dan fokus penuh saya hari ini tertuju pada laga melawan Augsburg besok, Sabtu."

Kompany melanjutkan: "Saya berharap salah satu pemain Bayern memenangkannya, tetapi yang terpenting bagi saya tentu saja adalah meraih gelar bersama tim. Saya mengenal Harry dan Michael dengan baik, dan mereka berpikir dengan cara yang sama, dan inilah yang membedakan kami sebagai satu tim."

Mengenai laporan-laporan yang mengaitkan penyerang Prancis itu dengan kepindahan ke Real Madrid, Freund mengungkapkan ketenangan penuh Bayern terkait masa depan mantan pemain Crystal Palace tersebut.

Freund mengatakan dalam hal ini: "Michael mengalami perkembangan luar biasa bersama kami dan kini menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Kami sangat senang dengan kehadirannya di tim kami, dan kontraknya berlaku hingga tahun 2029, sehingga tidak ada tekanan apa pun pada kami. Ia merasa sangat nyaman di Bayern Munich, dan kami terus melakukan pembicaraan dengannya, dan seperti yang saya katakan, tidak ada yang perlu diburu-buru."